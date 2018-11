Letztes Regierungs-Tüfteln an der reformierten Mindestsicherung

Seitens der Regierung schweigt man sich darüber aus, doch deutet Vieles darauf hin, dass die Neuregelung der Mindestsicherung morgen in den Ministerrat kommt. Größte Herausforderung: Es soll eine Lösung auf die Beine gestellt werden, die sowohl vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) als auch vor dem europäischen Gerichtshof (EuGH) Bestand hat.

Sprachkenntnisse

Dass sich eine österreichweit einheitliche Mindestsicherung in der Höhe am Ausgleichszulagenrichtsatz von derzeit 863,04 Euro orientiert, gilt seit der Regierungsklausur im Mai in Mauerbach als gesichert. Für LH Thomas Stelzer ist wichtig, „dass die Mindestsicherung nicht als Lebensunterhalt auf Dauer zu sehen ist“, wie er beim Kommunalpolitischen Forum in Bad Schallerbach betont hat.

Geplant ist, dass der Bezug der Mindestsicherung an gewisse Voraussetzungen geknüpft ist. So dürfte es zu Kürzungen in Höhe von 300 Euro kommen, sofern man schlechte Deutschkenntnisse oder Englischkenntnisse vorweist oder keinen Pflichtschulabschluss hat. Die Höhe der Mindestsicherung würde dann nur 563 Euro betragen. Hebt man etwa seine Deutschkenntnisse auf B1-Niveau an, so erhält man den vollen Betrag. Genannt wurde dieses System bei der Vorstellung im Mai „Arbeitsqualifizierungsbonus“.

Ob und wie es auch zu einer Begrenzung („Deckelung“) der Geldleistung pro Haushalt kommen wird, war bis zuletzt unklar. Im März dieses Jahres hatte der VfGH das niederösterreichische Mindestsicherungs-Modell gekippt, das eine Deckelung der Bezugshöhe bei Haushalten mit mehreren Personen mit 1500 Euro vorsah. Gekippt hatte der VfGH die niederösterreichische Regelung auch, weil sie eine Wartefrist vor dem vollen Bezug vorsah — von den vergangenen sechs Jahren musste man sich mindestens unabhängig von der Staatsbürgerschaft fünf in Österreich aufgehalten haben.

VfGH prüft derzeit

Aktuell wiederum prüft, wie berichtet, der VfGH die Deckelung der oberösterreichischen Regelung (1512 Euro pro Haushalt) sowie jener im Burgenland (1500 Euro pro Monat). Der Europäische Gerichtshof wiederum hatte die oberösterreichische Bestimmung, wonach subsidiär Schutzberechtigte und befristet Asylberechtigte eine geringere Mindestsicherung ausbezahlt bekommen, vergangene Woche gekippt. Umso mehr hofft man nun auf eine österreichweite Vereinheitlichung, die jedenfalls übernommen werde, wie betont wurde.

Einen verfassungskonformen Vorschlag wünschte sich am Montag auch die Linzer Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SPÖ). Laut ihrer Darstellung ist die Zahl der Mindestsicherungsbezieher in der Landeshauptstadt von 4706 im ersten Quartal auf 4346 im dritten Quartal gesunken, die Kosten von vier auf 3,7 Millionen Euro.