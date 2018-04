Leverkusen gegen Frankfurt 4:1 – Niederlagen für HSV, Köln

Im ersten Spiel seit der Bestellung von Niko Kovac zum künftigen Bayern-Trainer hat der Kroate mit seinem aktuellen Club Eintracht Frankfurt eine bittere Niederlage kassiert. Die Hessen verloren am Samstag bei Bayer Leverkusen mit 1:4 und gerieten im Kampf um einen Champions-League-Startplatz ins Hintertreffen – der Rückstand des Sechsten auf Rang vier beträgt vier Runden vor Schluss fünf Punkte.

Unterdessen wird der Abstieg des Hamburger SV und des 1. FC Köln immer wahrscheinlicher. Der HSV verlor auswärts gegen Hoffenheim 0:2, die Kölner kassierten gegen Hertha BSC eine 1:2-Auswärtsniederlage. Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 endete 1:1.

In Leverkusen gingen die Gastgeber in der 20. Minute durch Julian Brandt in Führung, Marco Fabian gelang bereits drei Minuten später der Ausgleich. Das vorentscheidende 2:1 für Bayer durch Kevin Volland (71.) leitete der über die volle Distanz eingesetzte ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger ein. Danach schlug Volland in der 77. und 88. Minute noch einmal zu und schaffte so einen lupenreinen Hattrick binnen 17 Minuten.

Leverkusen festigte damit Rang vier und liegt nun fünf Punkte vor dem neuen Fünften Hoffenheim, der den Hamburger SV vor eigenem Publikum dank Treffer von Serge Gnabry (18.) und Adam Szalai (27.) mit 2:0 besiegte. Bei den Siegern wurde Florian Grillitsch in der 70. Minute ausgetauscht.

Nicht besser als dem HSV erging es auch dem zweiten schwer abstiegsgefährdeten deutschen Großclub. Köln stellte zwar in Berlin durch Leonardo Bittencourt (29.) auf 1:0, ein Doppelpack von Davie Selkie (49., 52.) brachte jedoch die Wende zugunsten der Hausherren, bei denen Valentino Lazaro durchspielte. Köln liegt nun weiterhin einen Punkt hinter dem HSV und sechs Zähler hinter dem Relegationsrang.

In Stuttgart sah der VfB nach einem Tor von Erik Thommy (53.) lange Zeit wie der Sieger aus. Die Hannoveraner (mit Martin Harnik über die komplette Spielzeit) erkämpften dank eines Tores von Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit noch ein Unentschieden.