Lexus UX 250h: Das Cockpit als Spielwiese

Als Autotester darf man unterschiedlichste Modelle testen: Cabrios, Kombis, SUV oder Kompakte. Die Cockpits sind unterschiedlich – natürlich ist das Lenkrad links vorne – reichen von klassisch nüchtern (VW, Opel) über avantgardistisch (Peugeot, DS), nobel und gediegen (deutsche Premiumhersteller) bis hin zu poppig, knallig (Kia, Toyota).

Aber das Cockpit des Lexus UX 250h ist einzigartig.

Typenschein Lexus UX 250h Executive Preis: ab € 50.090,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 53.478,- inklusive elektrisches Glas-Hub/Schiebedach € 1089,-, Luxury Paket € 1331,- und Metallic-Lackierung € 968,-; einen Lexus UX gibt es ab € 36.990,-

NoVA/Steuer: 1 %/ € 667,44 jährlich

Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten:

Benzinmotor: R4, 16V, Direkteinspritzung, 1987 cm³, 112 kW/152 PS bei 6000 U/min, max. Drehmoment 190 Nm bei 4400-5200 U/min

Elektromotor: Drehstrom-Synchronmotor mit Dauermagnet, max. Nennleistung vorne 80 kW/109 PS, hinten 5,3 kW/7,2 PS, max. Drehmoment 202 Nm, Nickel-Metallhydrid-Gleichstrombatterie mit 216 Volt

Systemleistung: 135 kW/184 PS

Getriebe: kontinuierlich variables Automatikgetriebe E-CVT

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 177 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 8,5 s

Leistungsgewicht: 8,72 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 3,9/4,4/4,3 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,5 Liter

CO2-Ausstoß: 97 g/km

NOx: 0,0049 g/km; Euro 6d-TEMP Eckdaten:

L/B/H: 4495/1840/1540 mm

Radstand: 2640 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1605/2110 kg

Kofferraum: 320-1231 Liter

Tank: 43 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 225/50 RF18 95Vauf 18“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/LKA/BSD/RSR/ACC

Airbags: 6

Die Kommandozentrale des 4495 Millimeter langen, kantigen Boliden mit seinem mächtigen Kühlergrill und den L-förmigen LED-Leuchten stellt den Fahrer in den Mittelpunkt, wartet mit einer Armada an Knöpfen an allen möglichen und unmöglichen Stellen auf, der Widescreen lässt sich mittels Touchpad in der Mittelkonsole steuern (ganz schön knifflig übrigens), die Regelung der Klimaanlage erfolgt wiederum größtenteils klassisch über Schalter und auch das Lederlenkrad weist eine Opulenz auf, die seinesgleichen sucht.

Tipp: Ungefähr 20 Minuten Zeit nehmen – um mit der grundsätzlichen Handhabe vertraut zu werden.

Aber auch bei den entspannten Fahrten (ergonomische Sitze) mit dem außen vorne keilförmig ansteigenden und hinten sanft abfallenden Hybriden – 6,5 Liter Verbrauch, ansprechendes Spurtverhalten, Top-Bremsen, gefühlvolle Lenkung, feinfühlige Rekuperation – bleibt der ledergetränkte Innenraum eine einzige Spielwiese: Fahrmodus auf Sport oder Eco – also Drehregler rechts oberhalb der glasklaren, digitalen Cockpitarmaturen betätigen.

Head-up-Display ein oder aus; ah ja, das ist ja links vom Lenkrad. Die analoge Uhr sagt, wir liegen gut in der Zeit. Adaptiver Tempomat ein: Schon werden die Knopferl am Lenkrad gedrückt. Bei so vielen Gimmicks und Überzeichnung wird der Spieltrieb geweckt. Da macht es nichts, dass die Fondpassagiere ziemlich beengt sitzen, während die Insassen in der ersten Reihe Platz ohne Ende und riesige Ablagen vorfinden.

Und da stört es auch kaum, dass die Hutablage im tief sitzenden Kofferraum (der mit 320 Litern Volumen auch nur mäßig groß ist) aus einem einrollbaren Stoff besteht, die das grundsätzlich hochwertige Image des knapp 53.500 Euro teuren Kompakt-SUV schmälert.

Fazit: Die vierte Generation des UX (der Name steht für Urban Crossover) ist das erste Modell der Japaner auf deren neuer Plattform mit vielen Features und Assistenzsystemen, passablen Fahreigenschaften und hochwertiger Verarbeitung – allerdings zu einem recht happigen Preis.