LH Haslauer schafft Erdrutschsieg

ÖVP legt bei Landtagswahl in Salzburg auf 38 Prozent zu, FPÖ gewinnt leicht, SPÖ und Grüne verlieren stark

Der künftige Landeshauptmann von Salzburg heißt so wie der alte: Wilfried Haslauer. Die von ihm als Spitzenkandidat in die Landtagswahl geführte ÖVP schaffte gestern einen Erdrutschsieg und kam auf etwas unter 38 Prozent, ein Plus von neun Prozentpunkten im Vergleich zu 2013 (Ergebnis im Detail siehe Grafik).

Arbeitsauftrag

„Wir nehmen dieses Ergebnis mit Dankbarkeit als Arbeitsauftrag für unser Land entgegen“, so Haslauers erste Reaktion. Für ihn ist der Wahlausgang „Bestätigung einer soliden und zukunftsorientierten Sacharbeit im Land“, es sei aber auch ein Votum für einen neuen politischen Stil, den die Landesregierung etabliert habe. Man werde nun auf Basis des Ergebnisses „in den nächsten Tagen die ersten Gespräche mit den anderen in Frage kommenden Parteien für eine stabile Landesregierung führen“.

Haslauer hat nun zwei Optionen auf die von ihm bevorzugte Zweier-Koalition: Die FPÖ, die auf 19 Prozent leicht zulegen konnte, und die SPÖ, die zwar hauchdünn Nummer 2 vor der FPÖ blieb, die allerdings herbe Verluste hinnehmen musste. Regelrecht abgeräumt wurde der bisherige ÖVP-Koalitionspartner: Die Grünen unter LH-Stellvertreterin Astrid Rössler stürzten von mehr als 20 auf unter zehn Prozent ab, sie können der ÖVP alleine im Landtag nicht mehr zu einer Mehrheit verhelfen. Rössler kündigte noch am Wahlabend ihren Rücktritt an: Es gebe „nix zu beschönigen“, man sei „mit wehenden Fahnen untergegangen“, so Rössler.

Skepsis zu Dreierkoalition

Gefragt zu den schweren Verlusten seines bisherigen Koalitionspartners meinte Haslauer: „Ich kommentiere keine Wahlergebnisse von anderen Mitbewerbern.“ Skepsis ließ er gegenüber einer Dreierkoalition durchklingen: „Auch das ist eine Möglichkeit, aber nicht sehr wahrscheinlich.“

Von einem „schmerzlichen Wahlabend“ sprach angesichts der Verluste von mehr als vier Prozentpunkten SPÖ-Chef Walter Steidl, sah aber das zweite Wahlziel, Zweiter hinter ÖVP zu werden, erreicht. Rücktritt war für ihn kein Thema: „Der Wahlabend ist noch zu jung, um darüber nachzudenken“. Immerhin: Seit dem Jahr 2004 mit 45 Prozent wurde die SPÖ mehr als halbiert. Bemerkenswertes Detail am Rande: Steidl war vor zwei Jahren maßgeblich an der Ablöse von Werner Faymann durch Christian Kern als SPÖ-Chef und Kanzler beteiligt — gestern schwieg sich Kern ziemlich aus.

Die erst 25-jährige FPÖ-Spitzenkandidatin Marlene Svazek zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden, auch wenn die FPÖ die angepeilten 20 Prozent und den zweiten Platz verpasst haben. Svazek hofft nun auf eine Regierungsbeteiligung.

Schnell kostet Platz 2

Platz zwei gekostet haben dürfte die FPÖ das Antreten des ehemaligen blauen Urgesteins Karl Schnell mit einer eigenen Liste, der Sprung in den Landtag blieb ihm mit 4,6 Prozent aber verwehrt. Es sei schade um die verlorenen Stimmen, meinte denn auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache.

Magere Wahlbeteiligung

Dafür finden sich im Landtag nun die Neos wieder, 7,3 Prozent der Wählerstimmen entfielen auf die Pinken. „Es wird das beste Landtagsergebnis, das die Neos je erzielt haben“, freute sich Spitzenkandidat Sepp Schellhorn über gut sieben Prozent. Er hatte allerdings schon im Wahlkampf angekündigt, nur im Fall einer Regierungsbeteiligung nach Salzburg zu wechseln. Möglich wäre das allerdings nur im Rahmen einer — von Haslauer ungeliebten —Dreierkoalition.

Deutlich gescheitert ist der frühere Team-Stronach-Landesrat Hans Mayr.

Die Wahlbeteiligung sank auf niedrige 61,2 Prozent.

Das Gesamtergebnis gibt es am Mittwoch nach Auszählen der Wahlkarten aus „fremden Wahlkreisen“, das sind ein paar hundert Stimmen.