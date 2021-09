LH Schützenhöfer sieht ÖVP-Führungsrolle bestätigt

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) wünschte in einer ersten Reaktion auf die erste Hochrechnung zur oberösterreichischen Landtagswahl seinem Amtskollegen Thomas Stelzer bei der Koalitionsbildung eine gute Hand. „Ich freue mich für den Thomas Stelzer, dass seine Führungsrolle in Oberösterreich klar bestätigt wurde“, so der steirische LH gegenüber der APA.

LH Thomas Stelzer habe nunmehr „mehrere Möglichkeiten der Koalitionsbildung. Da wünsche ich ihm eine gute Hand“, wie Schützenhöfer es formulierte. Zum Abschneiden der MFG hielt Schützenhöfer fest: „Es gibt im Land Impfgegner, die haben die alle gesammelt, nicht andere Parteien. Wir müssen es nehmen, wie es ist.“ Es gebe Menschen, die sich wünschen, dass wir etwas entschleunigen, dass nicht alles so schnell geht. Das hat in Oberösterreich ein bisschen durchgeschlagen”.

Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek erkannte in einer ersten Reaktion auf die erste Hochrechnung zur oberösterreichische Landtagswahl die Freiheitlichen weiterhin als starken politischen Faktor. Mit über 20 Prozent Wähleranteil dürften zwei Sitze in der Landesregierung gesichert sein, wie festgehalten wurde.

Aus Sicht von Kunasek haben LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner und sein Team „einen hochprofessionellen Wahlkampf geführt und über die gesamte Periode ausgezeichnete Regierungsarbeit geleistet“. Die FPÖ in Oberösterreich werde weiter eine starke politische Kraft mit viel Gewicht in Landtag und Landesregierung bleiben”, zeigte sich der steirische FPÖ-Landesparteiobmann in einer ersten Reaktion zuversichtlich.

Von einem „Super-Wahlsonntag für den Klimaschutz“ schwärmte die Landessprecherin der steirischen Grünen, Sandra Krautwaschl mit Blick auf die Wahlergebnisse ihrer Partei von Graz über Oberösterreich bis Deutschland. „Es ist höchste Zeit für mehr Klimaschutz – und immer mehr Menschen sehen das auch so“, fasste die steirische Grünen-Chefin den Wahltag zusammen.

Die steirischen Sozialdemokratische Partei gratulierte der oberösterreichischen SPÖ in einem ersten Statement zum „guten Wahlkampf“.