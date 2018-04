LH Stelzer: „Haben neue Wege eingeschlagen“

Mehr als 800 Gäste aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, darunter auch Bundeskanzler Sebastian Kurz, kamen am Freitag ins Linzer Musiktheater, um einerseits das erste „Stelzer-Jahr“ Revue passieren zu lassen und andererseits auch gemeinsam über die Herausforderungen der Zukunft nachzudenken. Höhepunkt war die gut halbstündige Rede von Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Wir haben neue Wege eingeschlagen und wir sind angegangen, was angestanden ist“, betonte der Landeshauptmann zu Beginn. Das Jahr sei rasend schnell vergangen. „In den letzten zwölf Monaten hat sich viel bewegt und wir sind bei unseren Projekten ein großes Stück vorangekommen. Sei es der neue Kurs in der Finanzpolitik, wo wir Chancen statt Schulden schaffen oder die mehr als 400 neuen Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung, die nun umgesetzt werden, oder die Verwaltungsreform.“

Konsequenz nötig

Natürlich hätte man sich die eine oder andere Entscheidung leichter machen können. „Für mich ist aber vor allem eines entscheidend: Die richtigen Dinge dürfen nicht nur besprochen werden, sondern müssen auch getan werden. Wir tun, was wir sagen. Und wir sagen, was wir tun. So haben wir es beim Null-Schulden-Haushalt gemacht. Und in diesem Geist werden wir weiterarbeiten“, so Stelzer.

Man habe ein klares Ziel vor Augen: „Wir wollen Oberösterreich zu einem Land der Möglichkeiten machen. Wir wollen, dass die Menschen in Oberösterreich Möglichkeiten haben, die ihnen andere Länder nicht bieten können: zum Lernen und Arbeiten, zum Unternehmen und zum Leben. Die Menschen sollen über unser Land sagen: Willst du weiterkommen, musst du nach Oberösterreich kommen“, wiederholte Stelzer den Anspruch, den er bei seiner Regierungserklärung vor einem Jahr formulierte. Und er sieht auch schon die ersten Früchte. Es sei aktuell besonders erfreulich, dass ABB ein klares und millionenschweres Bekenntnis zum Standort Oberösterreich abgegeben hat. „ABB wird rund 100 Millionen Euro in Oberösterreich investieren. Damit werden neue Arbeits-, Ausbildungs- und Forschungsplätze geschaffen“, so Stelzer.

Es sei auch wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, griff Stelzer einen Impuls des Autors Robert Schneider auf. So würden sich etwa die Unternehmer über Belastungen und Bürokratie ärgern. Stelzer gibt als Ziel vor, dass man ein Unternehmen per Mausklick gründen kann. Denn: „Jeder, der etwas unternehmen will, soll sich in OÖ entfalten können.“ Und er sei stolz, dass es im Vorjahr einen Rekord an Neugründungen gab. Es gehe auch darum, bei den Sorgen der Menschen auch die Chancen aufzuzeigen, denn nur so könne man den Wandel aktiv gestalten.

Beim Sozialsystem sei es notwendig, dass der Abstand zwischen dem durch Arbeit und Leistung verdienten Geld und der Sozialhilfe so groß ist, dass er zur Arbeit motiviert. Auch seine beiden Kinder Lukas (17) und Lena (13) — auch sie und Bettina Stelzer-Wögerer waren unter den Gästen — stünden derzeit vor wichtigen persönlichen Entscheidungen und gerade für diese Generation mache man Politik, die Jugend brauche Perspektiven und Spielräume, um ihren Weg zum Glück zu finden.

Ein Thema sei auch die Zukunft der Pflege. Er wisse zwar nicht, wie in 20 oder 30 Jahren diese genau aussehe, die Politik habe aber dafür zu sorgen, dass ein selbstbestimmtes Altern in Würde möglich ist. Und bei den Gemeinden sei das Zauberwort „Kooperation“: „Nur wenn kooperiert wird, kann ein vielfältiges Angebaut erhalten und entwickelt werden.“ Hinzu komme, dass die Landespolitik die Verantwortung vor Ort stärken möchte, ein Schritt dazu sei etwa die Gemeindefinanzierung neu.