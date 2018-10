LH Stelzer will Pflege stark machen

„An der Art und Weise, wie man mit älteren Menschen in der Gesellschaft umgeht, zeigt sich auch, wie sozial ein Land wirklich ist“, betonte LH Thomas Stelzer am Montag am „Internationalen Tag der älteren Menschen“. „Die Seniorinnen und Senioren haben so viel Wertvolles für unser Land geleistet, mit ihrer Erfahrung und ihrem Engagement sind sie auch jetzt ein Gewinn für unser Gemeinwesen.“

Der Tag der Senioren sei vor allem auch ein Grund, sich dem Thema der sicheren Pflege im Alter zu widmen. „Es gibt ein Versprechen in unserem Land, dass ein Altern in Würde und ein selbstbestimmtes Leben auch im Alter gesichert sein müssen“, so Stelzer. Darum habe man die Pflege auch ganz oben auf die Agenda der politischen Herbstarbeit gesetzt. Der Fokus der Arbeit liege auf der Entlastung von pflegenden Angehörigen, auf dem Ausbau der mobilen Betreuung, auf der Entbürokratisierung in Pflegeheimen um das Pflegepersonal zu entlasten sowie darauf, die Ausbildungslücke zwischen der Beendigung der Schulpflicht (15. Lebensjahr) und dem 17. Lebensjahr zu schließen und jungen Menschen den Weg in den Pflegeberuf zu ermöglichen. Stelzer: „Fakt ist: Wir müssen die Pflege stark machen. Senioren sollen sich darauf verlassen können, dass sie die beste Pflege bekommen.“ OÖVP-Sozialsprecher LAbg. Wolfgang Hattmannsdorfer verweist darauf, dass „am 17. Oktober ein eigener Unterausschuss zur Absicherung der Pflege an den Start geht, der auf Initiative der OÖVP ins Leben gerufen wurde“.