LH Stelzer: „Wir haben uns als Oberösterreich Respekt erarbeitet“

Von Markus Ebert

Dass die mit seinem Amtsantritt erfolgte Neuaufstellung des Landeshaushaltes berechtigt ein „zentrales“ Anliegen geworden sei, sieht LH Thomas Stelzer nach zwei Jahren bestätigt. In den vorläufigen Zahlen zum Rechnungsabschluss 2018 — dem ersten von ihm voll verantworteten Budget — sei man um rund 87 Millionen Euro besser als erwartet, so Stelzer. Der nicht verhehlt, dass vom Überschuss 35 Millionen Euro an Mehreinnahmen aus einem Plus bei den Ertragsanteilen resultieren, es aber auch Geld aus Umschichtungen oder nicht gebrauchten Mitteln gebe, sowie aus einer Auflösung von Übertragungsmitteln.

„Kein Selbstzweck“

Sitzen bleiben will der Finanzreferent auf dem Geld aber nicht: Mit 50 Millionen Euro werde vorzeitig die — 2014/15 zur Konjunkturbelebung — auf zehn Jahre angelegte innere Anleihe zurückgezahlt. Zwei Millionen Euro werden aufgewendet, um die Sache HETA „endgültig abzuschließen“ und 35 Millionen gehen in eine allgemeine Rücklage, „um unvorhergesehene Ereignisse besser stemmen zu können“. Apropos stemmen: Auch den durch die angekündigte Steuerreform des Bundes zu erwartenden Einnahmenverlust von 300 Millionen Euro werde man „aus der Kraft des Landesbudgets bewältigen, da gibt es keine neuen Belastungen für die Steuerzahler“, verspricht Stelzer. Alles in allem sieht der Landeshauptmann den „ambitionierten Weg übererfüllt“, wobei der verordnete Sparkurs „kein Selbstzweck“ sei, vielmehr gehe dieser „Hand in Hand mit Investitionen“ — zum einen, um Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel zu setzen und zum anderen zur Sicherung der Pflege und für den Sozialbereich.

„Menschen mitnehmen“

Zumal, wie Stelzer betont, das Sozialbudget „acht Mal so stark wächst wie das Gesamtbudget“. Weiterer Investitionsschwerpunkt sei der Breitbandausbau, hier sei aber weniger die Finanzierung das Problem als die Aufgabe, „die Menschen bei diesem Thema mitzunehmen“ — sprich, sie zum Anschluss an das Glasfaserkabel zu bewegen.

Das Verhältnis zwischen Land und Bund bewertet Stelzer — auch in seiner Funktion als OÖVP-Landesparteiobmann — nach zwei Jahren mit einem Blick in den Rückspiegel so: „Wir haben uns als Oberösterreich Respekt erarbeitet“. Gegenüber Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz brauche man „sehr gute Argumente“, und man habe nach einem „gewissen Prozess des Aufeinanderzugehens einen guten Modus gefunden“, so der Landeshauptmann. Nachsatz: Er verhehle aber nicht, „dass uns nicht alles schmeckt, was vom Bund kommt“ — wobei der Landeshauptmann hier insbesondere „Reibungen“ mit dem Innenministerium konstatiert, etwa was das Thema Asyl-Lehrlinge oder die 1,50 Euro für Asylwerber betreffe. „Sehr gut und unkompliziert“ sei indes der Austausch mit den anderen Landeshauptleuten — deren Vorsitzender Stelzer übrigens im ersten Halbjahr 2020 ist.

1000 Gäste

Gastgeber ist der Landeshauptmann auch morgen: Im Musiktheater wird wieder über das „Land der Möglichkeiten“nachgedacht, rund 1000 Gäste werden laut OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer erwartet.