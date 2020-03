LH Stelzer: Zuammenhalten in Corona-Krise!

Landeshauptmann Thomas Stelzer appelliert via VOLKSBLATT an die Menschen im Land ob der Enns, die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus ernst zu nehmen.

Damit könne jede und jeder im Land Leben retten, betont Stelzer, der sich optimistisch zeigt: Es zeichne Oberösterreich aus, dass die Menschen dann besonders zusammenhalten, wenn es darauf ankomme – und das ist in der momentanen Situation der Fall.

„So verstehe ich den Generationenvertrag“

Derzeit gehe es vor allem um den Schutz der älteren und schwächeren Menschen. „Eine Generation schaut auf die andere, so verstehe ich den Generationenvertrag“, bringt es der Landeshauptmann auf den Punkt.

Auf die Qualitäten der Menschen im Land ob der Enns bauend zeigt sich Stelzer überzeugt, dass man aus der Krise lernen und daran wachsen werde. Und zugleich dankt der Landeshauptmann all jenen, die in dieser Krise für die Menschen in besonderem Ausmaß im Einsatz sind.

Anbei das Statement LH Stelzers im Wortlaut: