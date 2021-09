LH Stelzer zufrieden mit Ergebnis

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) war nach den ersten Hochrechnungen zufrieden mit dem Ergebnis.

„Ich bin sehr dankbar, dass wir, obwohl zwei Parteien mehr in den Landtag gekommen sind, als Erster dazugewonnen haben und als erste Kraft so stark sind wie zweite und dritte gemeinsam“, sagte er. Den überraschenden Erfolg der Impfskeptiker MFG deutete er als Zeichen dafür, dass es Skepsis in der Bevölkerung gebe.

Er nehme das ernst und wolle auch mit dieser Partei Gespräche führen, sagte Stelzer in Medienzentrum. Koalitionspräferenzen verriet er weiterhin nicht.

„Ich will den Gesprächen nicht vorgreifen. Das Ergebnis der ÖVP sei ein großartiger Erfolg, auch wenn man aus einem historischen Tief nach der Wahl 2015 (36,4 Prozent) gestartet ist. Es waren noch nie so viele Parteien wie jetzt im Landtag vertreten, sechs Parteien statt vier. Viele hätten verloren. Es hätten auch andere Wahlen heute stattgefunden und da ist unser Zugewinn ein sehr erfreulicher“, sagte Stelzer.