LH Stelzers Taktik für OÖ: „Volle Kraft voraus!“

Ein Sommerinterview mit Landeshauptmann Thomas Stelzer zur Halbzeit der Fußball-WM in Russland und der Legislaturperiode in Oberösterreich

Mit Landeshauptmann Thomas Stelzer sprach Chefredakteur Christian Haubner

VOLKSBLATT: Bei der Fußball-WM ist Halbzeit. Ihr Zwischenresümee?

LH STELZER: Überraschend. Die für mich großen Favoriten — Deutschland oder Argentinien — sind nicht ganz so überzeugend ins Turnier gestartet. Und es gibt Überraschungsmannschaften, die sensationell waren. Das macht die WM spannend.

Auch in der Legislaturperiode ist Halbzeit, wie schaut es da aus?

Wir haben sehr konsequent umgesetzt, was wir uns für Oberösterreich vorgenommen haben und haben auch schon große Ziele erreicht: Nullschulden-Budget oder Schwerpunktsetzungen bei den Investitionen. Wir reden nicht nur über die Dinge, sondern wir setzen sie auch um.

Wie wird die Taktik für die zweite Halbzeit aussehen?

Volle Kraft voraus und flexibel genug bleiben, damit wir überraschende Herausforderungen meistern können. Aber gerade unsere Finanzpolitik — dass wir einen Überschuss erwirtschaften wollen — sollte uns dafür den nötigen Polster geben.

Und wie gut ist die Stimmung im Koalitionsteam?

Wir arbeiten sehr gut zusammen, es gibt ein „Fair Play“. Es gibt keine Fouls, auch keine versteckten. Das halte ich für wichtig, weil wir uns gemeinsam vorgenommen haben, für das Land vieles zu erreichen.

Sie sind der Kapitän der Regierungsmannschaft — mit der Aufstellung zufrieden?

Die unmittelbare Aufstellung kann ich ja nur für den ÖVP-Teil vornehmen und da kann ich sagen, dass wir sehr gut aufgestellt sind und äußerst produktiv arbeiten.

Es wird noch heuer einen „Spielerwechsel“ geben. Wie kann man Michael Strugl ersetzen?

Es geht ja darum, wie wird dieses Standort-Ressort gestaltet, wie kann man das ausfüllen und wie kann man in den nächsten Jahren möglichst viel erreichen. Da geht es um weitere Konjunkturstärkung. Um Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Um ein Vorausgehen bei den Innovationen. Mit der Weichenstellung in Richtung Markus Achleitner haben wir eine sehr gute Neuaufstellung gefunden.

OÖ soll in die Liga der Spitzenregionen aufsteigen, in welcher Liga spielen wir derzeit?

Wir sind in der Bundesliga sehr gut unterwegs, an der Spitze. Aber das reicht heute nicht mehr, wenn man eine erfolgreiche Region sein will. Der Sprung an die Spitze ist groß und da arbeiten wir sehr konsequent daran. Aber das ist eine ständige Herausforderung, da kann man nicht sagen, man hat es einmal geschafft.

Im Sport heißt es: Ein Ziel zu erreichen ist manchmal einfacher, als an der Spitze zu bleiben?

Das ist sicher ein Thema. Aber wichtig ist, dass wir uns immer nach vorne und nach oben orientieren, dann können wir uns weiterentwickeln.

Das ist also die Taktik?

Immer vorausschauen ist wichtig. Wo kann man schneller sein als andere, wo sind die Innovationen, die zu unseren Stärken passen.

Ein Treffer ist bereits mit der Nullschulden-Politik gelungen. Wie schwierig wird die Budgeterstellung für 2019 und worauf muss man sich einstellen?

Ein Budget ist immer schwierig, weil es verschiedenste Interessen und Ziele gibt. Aber auch immer einfach, weil die schlichte Rechnung gelten muss, dass nicht mehr ausgegeben wird, als man einnimmt. Das versteht jeder. Daher wird das Budget 2019 sicher eine Herausforderung, aber wir haben gute Grundlagen.

Wie funktioniert der Doppelpass mit dem Bund?

Man muss sich beim Bund schon stark auf die Füße stellen und das Bewusstsein schaffen, dass alles, was OÖ stärkt, auch die gesamte Republik stärkt. Wir sind etwa der Lieferant vieler Steuereinnahmen. Auch durch die Wirtschaftskraft bringen wir sehr viel ein. Daher ist auch Unterstützung für OÖ durch Maßnahmen des Bundes eigentlich ein „Gegengeschäft“.

Gibt es Forderungen?

Wir haben einiges vor, wo wir die Unterstützung des Bundes brauchen – etwa die Durchbindung der Mühlkreisbahn auf einer neuen Schienenachse zum Linzer Hauptbahnhof, eine stärkere Dotierung der Kepler-Uni, damit wir uns auch auf dem Gebiet der Digitalisierung gut weiterentwickeln können, oder auch im Kulturbereich.

Wird die neue Gesundheitskasse in OÖ ihr Hauptquartier haben?

Also grundsätzlich muss nicht alles in Wien sein. Gerade wenn man etwas Neues macht, wäre das eine gute Gelegenheit, in die Regionen zu gehen. OÖ bietet sich hier natürlich an: Wir haben eine erfolgreiche Kassenführung.

Ihr Amtskollege Söder in Bayern hat seinen ersten Steilpass mit der Vorlage des Kreuzerlasses getätigt. Wäre es auch in OÖ denkbar, in allen öffentlichen Stellen ein Kruzifix aufzuhängen?

Wir haben klare Regelungen: In Schulen und Kindergärten ist das per Gesetz vorgesehen, wenn die Mehrheit christlichen Glaubens ist. Und in den Amtsräumen besteht Wahlfreiheit für die Mitarbeiter. Ich sehe keinen Grund für Änderungen.

Wie wichtig sind solche Symbole?

Natürlich geht es in der Politik um konkretes Umsetzen. Aber Symbole sind schon auch wichtig, um Bewusstsein zu schaffen. Und das Kreuz ist ein Symbol für viele Werte, die uns in Europa stark gemacht haben. Daher soll man es auch zeigen.

Wie kann und soll Integration funktionieren?

Wir haben ja gerade das OÖ. Integrationsleitbild neu erarbeitet, über alle Parteigrenzen hinweg. Wichtig ist, dass der Wille von beiden Seiten gegeben ist. Man muss sich integrieren wollen, aber man muss Integration auch ermöglichen. Und es muss auch Klarheit herrschen über die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft lebt, was die Grundwerte sind und was man respektieren muss. Aber auch die gemeinsame Sprache Deutsch ist eine Grundlage, damit Integration gelingt.

Auf welchen Werten basiert unsere Gesellschaft?

Die freie und eigenständige Lebensgestaltung — unabhängig von Herkunft und Geschlecht. Eine solidarische Grundhaltung, dass man sich in die Gemeinschaft einbringt und mithilft, und Respekt vor dem Gegenüber.

Kleinere Fouls hat es in der Politik immer schon gegeben. Doch nun scheint das politische Spiel immer brutaler zu werden. So trägt etwa der ÖGB seine Bedenken gegen neue Arbeitszeitregelungen auch in Linz auf die Straße. Verstehen Sie die Ängste der Gewerkschafter und der SPÖ?

Ich habe nichts dagegen, wenn hart und engagiert diskutiert wird. Ich verstehe auch, dass es bei Veränderungen Unsicherheiten gibt. Ich bin aber strikt dagegen, dass mit Halb- oder gar Falschinformationen Stimmung gemacht wird und Ängste geschürt werden. Das ist wahrscheinlich nie besonders gut angekommen, aber in unsere Zeit passt das nicht mehr. Daher lade ich dazu ein, dass man wieder auf einen sachlichen Boden zurückfindet.

Erwarten Sie einen heißen Herbst?

Es wird sicher viele Schritte geben, die die Bundesregierung setzt und auch wir auf Landesebene setzen, daher wird es einen produktiven Herbst geben. Ich glaube, dass die Selbstfindungsphase mancher Oppositionsparteien noch nicht abgeschlossen ist und daher muss man abwarten.

Aber vorher gibt es noch den Sommer, wohin zieht es den Landeshauptmann heuer?

Da unser Sohn heuer maturiert hat und es vermutlich einer der letzten Urlaube sein wird, wo die ganze Familie miteinander fortfährt, werden wir nach Amerika fahren.