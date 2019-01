Libyens Küstenwache „sehr positiv“

Nach einem Treffen mit Libyens Regierungschef Fayez Mustafa al-Sarraj würdigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gestern die „sehr, sehr positive Rolle“ der libyschen Küstenwache. Er sicherte dieser und Sarraj die volle Unterstützung Österreichs zu. Österreich und die EU hätten ein „massives Interesse an Sicherheit, Stabilität und positiver Entwicklung in Libyen“, so Kurz. Die von der EU mit 300 Millionen Euro unterstützte Küstenwache, die Migranten im Mittelmeer aufgreift und sie zurück nach Libyen bringt, spiele dabei eine wichtige Rolle. Die Zahl der Menschen, die sich von dem nordafrikanischen Land aus auf den Weg nach Europa machen, gehe zurück, ebenso die Zahl der Toten im Mittelmeer, zeigte sich der Kanzler erfreut.

Nicht ganz so positiv sehen das NGOs wie „Ärzte ohne Grenzen“ und Bundespräsident Alexander van der Bellen. Angesichts der Umstände in den libyschen Internierungslagern sollten Flüchtlinge „nicht dorthin zurückgeschickt werden“ sagte der Bundespräsident nach seinem Treffen mit Sarraj, betonte aber, dass diese „meine persönliche Meinung“ sei. „Ärzte ohne Grenzen“ kritisierte, dass die EU durch die Unterstützung der libyschen Küstenwache „Männer, Frauen und Kinder zurück in einen schrecklichen Kreislauf von Missbrauch und Gewalt“ zwinge.

Sarraj räumt Missstände in libyschen Lagern ein

In einem APA-Interview räumte Sarraj ein, dass die Situation in den Internierungslagern „nicht ideal“ sei, vor allem in den Regionen, die nicht unter der Kontrolle seiner Regierung seien. Sarraj kontrolliert nur kleine Teile des krisengebeutelten Landes. In weiten Teilen herrschen bewaffnete Milizen, im Osten etwa Truppen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar. Dieser unterstützt die Gegenregierung in Tobruk.

Seine Regierung und deren Sicherheitskräfte bräuchten bessere Unterstützung, appellierte Sarraj. „Wir brauchen eine echte Kooperation, von der beide Länder profitieren können“, betonte er und erinnerte daran, wie wichtig wirtschaftliche Entwicklung für die Stabilität seines Land sei.