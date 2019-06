Lidl Österreich startet Mobilfunk-Eigenmarke

Der Diskonter Lidl startet ab 1. Juli in Österreich eine Mobilfunk-Eigenmarke und will mit Kampfpreisen den Markt aufmischen. Mitbewerber Hofer bietet Handytarife schon seit dem Jahr 2005 gemeinsam mit Vertriebspartner an. Angeboten wird “Lidl Connect” in den über 240 Filialen sowie online. Das Netz für den “virtuellen” Betreiber kommt von “3”.

Mit dem Start von Lidl sind dann 38 Mobilfunker auf dem österreichischen Markt aktiv. Lidl bietet beispielsweise das Wertkarten-“Tarifpaket L” mit 1.000 Freiminuten, 1.000 SMS und 8 GB Datenvolumen ab 7,90 Euro monatlich an. Der Lebensmittediskonter hat den Umsatz in Österreich im Geschäftsjahr 2018/19 leicht von 1,3 auf 1,35 Mrd. Euro gesteigert. Der Marktanteil im Lebensmittelhandel erhöhte sich dadurch im vergangenen Jahr von 6,3 auf 6,5 Prozent. Nach Rewe (Billa, Merkur, Penny, Adeg), Spar und Hofer ist Lidl der viertgrößte Lebensmittelhändler in Österreich.