„Liebe ist komplex und kompliziert“

Alle seelischen Zustände von Romeo und Julia wolle Mei Hong Lin erforschen. „Liebe ist kompliziert und komplex“, sagt die Ballett-Chefin des Linzer Musiktheaters, die „Romeo + Julia“mit der Musik von Serge Weber ab 23. März auf die Bühne des Großen Saals bringt.

„Ich möchte das nicht als Liebesgeschichte erzählen“

Liebe sei nicht immer süß, so Lin. Gerade in dem Mythos von Romeo und Julia sei die Liebe in ein System von Hass und Zwietracht eingebettet. „Ich möchte das nicht nur als Liebesgeschichte erzählen.“Um die Vielschichtigkeit darzustellen, splittet die Regisseurin und Choreografin die Figuren auf die Tänzer auf. „Es gibt das Paar, das das Symbol der jungen Liebe ist und eines, das die Fehde der Familien darstellt“, so Lin: „Alle anderen Frauen sind Julia und alle Männer sind Romeo.“

Eine Besonderheit des Abends wird auch die Musik von Serge Weber darstellen. Sie kommt nicht live vom Orchester, sondern wurde schon vorab aufgezeichnet und verspricht ein besonderes Klangerlebnis. „Die Musik macht zusätzliche Dimensionen auf“, erklärt Dramaturgin Katharina John. Sie komme von der Seite, von oben und manchmal „unter den Füßen des Publikums heraus“, sagt Lin. Seit 30 Jahren beschäftigt sich Komponist Weber mit dieser Art der Musik. „Ich arbeite mit verschiedenen Frequenzen, die den Körper unterschiedlich berühren“, erklärt Weber: „Und ich schaffe Farbigkeit durch den Wechsel der Mittel.“

Dirk Hofacker schuf Kostüme mit historischen Elementen, etwa Halskrausen für die Männer, als „Anbindung zu Shakespeare“, so Hofacker. Seine Bühne zeige nicht etwa das klassische Bild der Balkonszene, sondern arbeite stark mit Licht und Farben.

mmo

Vorstellungen bis 13. Juni; Karten: 0800/218000