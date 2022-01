Lieferprobleme und Rückstellungen verhagelten Philips Schlussquartal

Die weltweiten Lieferkettenprobleme und die Folgen eines Produktrückrufs haben den niederländischen Medizintechnikkonzern Philips auch im Schlussquartal 2021 belastet.

Vorläufigen Berechnungen zufolge dürfte der Umsatz im vierten Quartal bei rund 4,9 Mrd. Euro herauskommen und damit rund 350 Mio. Euro niedriger als zuvor prognostiziert, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mit.

Auf vergleichbarer Basis sei dies ein Rückgang zum Vorjahreszeitraum um rund 10 Prozent.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Firmenwerte (Ebita) dürfte 650 Mio. Euro erreichen. Zudem falle eine Sonderbelastung an, die mit 420 Mii, Euro höher sei als zuvor erwartet. Grund sind unter anderem höhere Rückstellungen im Zusammenhang mit einem Rückruf bestimmter Beatmungsgeräte des Konzerns.

Philips hatte bereits nach einem schwierigen dritten Quartal die Jahresprognose senken müssen, doch selbst diese Ziele dürften nun wohl nicht erreicht werden.

So deutet sich für das Jahr 2021 ein Umsatz von 17,2 Mrd. Euro an, dies entspricht den Angaben zufolge auf vergleichbarer Basis einem Minus von einem Prozent. Zuletzt hatte das Management noch einen Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.