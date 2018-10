„Liga ist viel ausgeglichener“

Von Tobias Hörtenhuber

Am Donnerstag geht die ABL-Korbjagd wieder los . Gmundens Kapitän Klette will zumindest einen Titel, Wels-Pendant Lamesic besser abschneiden als im Vorjahr.

Dank Aufsteiger Vienna Timberwolves kämpfen in der Saison 2018/19 wieder zehn Mannschaften um die Krone in der Admiral Basketball-Bundesliga. Eine gute Rolle wollen dabei ab Donnerstag auch die teilweise runderneuerten OÖ-Vertreter Swans Gmunden (Auftakt beim BC Vienna) und Flyers Wels (in Oberwart), die kurzfristig den Guard Jaren Sina (USA/KOS) statt Djordjije Mumin verpflichteten, spielen.

Das VOLKSBLATT sprach mit den routinierten Spielführern Tilo Klette (40) und Davor Lamesic (34) über…

… die Vorbereitung

KLETTE: „Sie war wie jedes durchwachsen, bedingt auch durch den Nationalteam-Break. Wir konnten nur ein Match mit der vollen Besetzung, außer Matz (Linortner/Anm.), spielen. Wir brauchen noch Zeit, ich bin aber nicht nervös.“

LAMESIC: „Die Vorbereitung war eigentlich ganz gut, wir können zufrieden sein. Wir haben zwar nicht die mächtigsten Gegner gehabt, aber gute Leistungen gezeigt.“

… den Unterschied im Team zur Vorsaison

KLETTE: „Wir haben jetzt Legionäre (drei neue/Anm.), die ein bisschen mehr machen wollen. Letztes Jahr waren diese offensiv nicht so dominant. Das ändert die Dynamik der Mannschaft.“

LAMESIC: „Wir haben ein gutes Arbeitsklima, was im Vorjahr nicht so der Fall war. Die Neuen sind sehr zugänglich, die Leute nehmen Kritik auf und reagieren positiv darauf. Vom Talent sind wir auf dem Niveau vom letzten Jahr.“

… die Ziele

KLETTE: Wir wollen ein Finale erreichen und auch den letzten Schritt machen, den Cup oder die Meisterschaft gewinnen.“

LAMESIC: „Wir wollen ins Play-off, da müssen wir hin. Wir haben das Potential, weiter zu kommen, als im letzten Jahr (Viertelfinale/Anm.), müssen aber Geduld haben.“

… die Liga

KLETTE: „Sie ist sicher ausgeglichener geworden, aber man muss abwarten, wie es über die Saison läuft.“

LAMESIC: „Was man sagen kann, ist, dass die Liga viel ausgeglichener als letztes Jahr ist.“

… den Lokalrivalen:

KLETTE: „Wels ist sicher besser geworden, der Trainer hat ein Jahr mehr Erfahrung. Ich hoffe, dass sie sich zusammen finden und sich als Mannschaft besser präsentieren.“

LAMESIC: „Gmunden ist ein Titelfavorit. Mit so einem guten Stamm sind sie sicher wieder vorne anzutreffen.“