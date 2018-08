Lilleström-Schreck beseitigte letzte Zweifel

Europa League: Mit dem 2:1-Sieg in Norwegen feierte der LASK den ersten Aufstieg in einem Europacup-K.o.-Duell seit 1985

Von Christoph Gaigg

Das erste Mal Grund zur Freude hatten einige der rund 300 mitgereisten LASK-Schlachtenbummler schon vor dem Spiel: Sie trafen Legende und Ex-Goalgetter Geir Frigard, der 1997 von Gegner Lilleström zu den Linzern gewechselt war und sich nun für ein Plauscherl und Fotos gerne zur Verfügung stellte.

Nicht minder erfreulich verlief dann der Abstecher ins Arasen-Stadion, in dem sich der LASK ohne zu glänzen völlig mühelos in die dritte Quali-Runde zur Europa League spielte. Es war zugleich der erste Aufstieg in einem europäischen K.o.-Duell (ausgenommen Intertoto-Cup) seit der ersten Runde im UEFA Cup 1985 gegen Banik Ostrau und erst der dritte insgesamt.

Dafür genügte nach dem klaren 4:0-Heimsieg ein 2:1-Erfolg auswärts, den einmal mehr Lilleström-Schreck Thomas Goiginger einleitete. Nach Ullmann-Querpass ließ Tetteh durch, Ranftl bediente den Doppeltorschützen vom Hinspiel, der erneut einschoss (35.). Zur Belohnung durfte er in der Halbzeit Feierabend machen und sich für Sonntag (St. Pölten) schonen. Beziehungsweise auch für Besiktas Istanbul — das ist der nächste LASK-Gegner im Europacup am kommenden Donnerstag in der Türkei.

Vor besagtem 1:0 war es eher Schonkost, was die beiden Teams den Fans präsentierten. Die Athletiker hatten das Match vollauf im Griff, brachten aber den entscheidenden Ball in die Spitze nicht an den Mann. Einzig Florian Jamnig brach einmal nach schnellem Ballgewinn durch, scheiterte aber alleine vor Torhüter Igonen, der Stammkeeper Maric ersetzte (30.). Besser machte er es in Hälfte zwei, als er aus ähnlicher Position Nebenmann Samuel Tetteh bediente, der zum 2:0 einschob (65.).

Am Ende schlich sich der Schlendrian ein

Weil die Linzer danach die Führung nur noch verwalteten, kamen die bis dahin völlig harmlosen Hausherren doch noch in die Nähe eines Unentschiedens: Erst hämmerte Joker Thomas Olsen einen Freistoß ins Netz (79.), dann verhinderte nur die Latte das 2:2 (84.). Die gute Laune ließen sich die LASK-Fans bei der ersten Europacupreise seit 1999 davon aber nicht verderben. Immerhin war es auch erst der dritte Auswärtssieg der Geschichte auf dieser Bühne.