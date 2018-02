Limbacher ist fit wie lange nicht und angriffslustig

Von Roland Korntner

Ihr Bewerb steht zwar erst am Freitag auf dem Programm, aber schon am Valentinstag machte sich Andrea Limbacher auf dem Weg nach Südkorea. Mit einer kräftigen Portion Optimismus im Gepäck: „Eine Medaille wäre cool, wenn alles zusammen passt, ist sie möglich.“ Zumal sich die Ski Crosserin fit wie lange nicht fühlt: „Es geht mir so gut wie seit 2013 nicht mehr, es ist cool, wenn man voll attackieren kann“, erzählte die Oberösterreicherin im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Ja, Limbacher hat eine lange Verletzungsakte, immer wieder setzte es herbe Rückschläge.

2010: Wenige Wochen vor ihren ersten Olympischen Spielen in Vancouver riss sich Limbacher das Kreuzband im rechten Knie, sie startete trotzdem bei Olympia und belegte Rang 24.

2013: Nur vier Tage, nachdem sie in Les Contamines ihren zweiten Weltcupsieg gefeiert hatte, zog sich Limbacher am 16. Jänner in Megeve erneut einen Kreuzband- und Meniskusriss sowie Knorpelschaden im rechten Knie zu. Wieder schafft sie bis Olympia die Rückkehr, in Sotschi reicht es zu Platz 20.

2016: Etwas mehr als ein Jahr nach dem WM-Titel am Kreischberg ist wieder das Kreuzband kaputt.

2017: Am Weg zurück erlitt Limbacher im Jänner den nächsten Kreuzbandriss, dieses Mal im linken Knie. Der wirkte sich natürlich auch noch auf diese Saison aus. „Ich habe mich in Geduld geübt, mir Zeit gelassen“, schildert Limbacher. Mit den in diesem Winter gezeigten Leistungen ist sie nicht unzufrieden: „Es waren gute und weniger gute Sachen dabei, aber es war wichtig, dass ich beim letzten Weltcup in Kanada gesehen habe, dass ich vorne mitfahren kann“, so die 28-Jährige. Nur ein Abschuss durch eine Kanadierin konnte den Einzug ins Finale verhindern: „Das war eine ziemliche ‚Brezn‘. Ich bin froh, dass ich heil geblieben bin“, erzählte Limbacher. Sie rechnet sich in Südkorea zumindest Außenseiterchancen aus, zumal sie vor zwei Jahren die Generalprobe gewonnen hat. „Im Ski Cross ist immer viel möglich“, grinste Limbo. „Es gibt einige Fahrerinnen, die für die Medaillen in Frage kommen, hoffentlich auch wir Österreicherinnen.“

Das Gefühl kennt sie ja schon: „Ich habe es 2015 erleben dürfen, wie schön ein Sieg bei einem Großereignis ist. Das war mein bisher größter Erfolg, aber ich will noch mehr erreichen.“

Steckbrief Andrea Limbacher

Geboren: 25. Juli 1989 in Bad Ischl

Wohnort: St. Wolfgang am Wolfgangsee

Größe/Gewicht: 1,63 m/59 kg

Familienstand: Ledig

Verein: Askö Bad Goisern

Hobbys: Skaten, Berge, Freeriden, Standup-Paddling

Homepage: facebook.com/limbacher.andrea/

Größte Erfolge:

Olympia: 22. Sotschi 2014, 24. Vancouver 2010; 3. Teilnahme 2018

WM: Gold Kreischberg 2015

Weltcup: 4 Siege – 2012 Götschen, 2013 Les Contamines, 2015 Innichen, 2016 Bokwang