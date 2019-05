Linie(un)treue

Seit Beginn des EU-Wahlkampfes geht FPÖ-Spitzenkandidat Vilimsky mit der auf seinen ÖVP-Konkurrenten Karas gemünzten Behauptung hausieren, nur er vertrete die Linie der Bundesregierung.

Kein Geringerer als der FPÖ-Chef hat seinen Parteifreund nun Lügen gestraft, indem er Vilimsky nach dessen Ablehnung der von Kanzler Kurz urgierten Neuverhandlung der EU-Vertrages daran erinnerte, dass dies auch eine FPÖ-Forderung sei. Vilimsky wird mit der entsprechenden rhetorischen Verrenkung schnell zurück auf Regierungskurs finden.

Womit die Sache keine große Erwähnung wert wäre, gäbe es da nicht einen weiteren Fall, in dem sich die Frage der Linientreue etwas schmerzhafter stellt. Denn da tut sich ein tiefer Graben in der rechtspopulistischen EU-Allianz auf: Der Kanzler hat sich nämlich mit der Forderung nach mehr Budgetdisziplin den Zorn der in Rom regierenden Populisten — der linken wie der rechten — zugezogen.

Es war Strache, der in der Vergangenheit besonders laut davor gewarnt hatte, dass Österreich bei einer italienischen Schuldenkrise die Zeche mitzahlen müsste.

„Man darf gespannt sein, welcher Linie die FPÖ treu ist: der rot-weiß-roten oder…?“

Strache und Vilimsky müssten also ihrem Freund Salvini in aller Deutlichkeit klarmachen, dass sie voll hinter Kurz stehen. Das aber täte die rechte Freundschaft trüben. Man darf daher gespannt sein, welcher Linie die FPÖ treu ist: der rot-weiß-roten oder jener der italienischen Schuldenmacher?