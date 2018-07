Links-Nationalist Lopez Obrador führt bei Wahl in Mexiko

Links-Nationalist Andres Manuel Lopez Obrador liegt ersten Umfragen zufolge bei der Präsidentenwahl in Mexiko deutlich vorne. Demnach stimmten für den 64-jährigen Kandidaten der Partei Morena 49 Prozent der Wähler, wie die Wirtschaftszeitung „El Financiero“ mitteilte. PAN-Kandidat Ricardo Anaya kam auf 27 Prozent. Der Kandidat der Regierungspartei PRI, Jose Antonio Meade, erreichte 22 Prozent.

Auch eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Mitofsky für den TV-Sender Televisa sah Lopez Obrador in Führung. Er habe demnach zwischen 43 und 49 Prozent der Stimmen erreicht. Laut der Mitofsky-Umfrage lagen Anaya und Meade mit einem möglichen Ergebnis von 23,2 bis 27 Prozent und 22 bis 26 Prozent eng beieinander.

Meade räumte bereits kurz darauf seine Niederlage ein. Lopez Obrador habe „die Mehrheit gewonnen“, er wünsche ihm „größten Erfolg“. PAN-Kandidat Anaya gratulierte Lopez Obrador telefonisch.

Lopez Obrador wäre der erste linksgerichtete Präsident seit Jahrzehnten in Lateinamerikas zweitgrößter Volkswirtschaft. Der 64-jährige blieb bei den Details seiner politischen Pläne bisher vage. Er versprach einen Bruch mit den etablierten Parteien, den Abbau sozialer Ungleichheit, höhere Löhne und bessere Sozialleistungen. Zugleich will er die Staatsausgaben im Zaum halten.

Seine Partei konnte sich voraussichtlich auch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt durchsetzen. Nach ersten Auszählungen wurde dort Claudia Sheinbaum zur neuen Bürgermeisterin gewählt. Sheinbaum ist die erste Frau, die in das Amt gewählt wurde.

Rund 89 Millionen Menschen waren bei dem Urnengang am Sonntag wahlberechtigt, im ganzen Land waren mehr als 157.000 Wahlzentren geöffnet. Nach Angaben von Beobachtern verlief die Wahl ohne größere Zwischenfälle, im Vorfeld war sie jedoch von Gewalt überschattet. Zudem wurde Flora Resendiz Gonzalez, Aktivistin der Arbeitspartei (PT), am Sonntag in Contepec im westlichen Bundesstaat Michoacan erschossen, wie die Justizbehörden mitteilten.

In manchen Sonder-Wahlzentren fehlten Berichten zufolge Stimmzettel. Das mexikanische TV zeigte Videos von Menschen, die vor den Wahllokalen warteten, weil die Stimmzettel ausgegangen waren. In den speziellen Wahlzentren konnten Mexikaner wählen, die am Tag der Abstimmung nicht in ihrem Stimmkreis waren.