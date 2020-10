Linksgerichteter Arce bei Wahl in Bolivien vorne

Der linksgerichtete Kandidat Luis Arce liegt bei der Präsidentschaftswahl in Bolivien Nachwahlbefragungen zufolge vorne. Laut einer in der Nacht auf Montag veröffentlichten Nachwahlbefragung des privaten Fernsehsenders Unitel kommt Arce auf 52,4 Prozent der Stimmen, weit vor seinem Hauptrivalen, dem konservativen Ex-Präsidenten Carlos Mesa mit 31,5 Prozent. Der Schützling von Boliviens Ex-Präsident Evo Morales hatte bereits vor der Wahl in Umfragen deutlich vor Mesa gelegen.