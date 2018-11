Linz AG investiert 300.000 Euro in Ladesäulen für Elektroautos

Die Elektromobilität ist laut Ansicht von Erich Haider, Generaldirektor der Linz AG, groß im Kommen. Deshalb werde die Linz AG im aktuellen Geschäftsjahr 300.000 Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren. Geplant sind laut Haider fünf neue Standorte im Versorgungsgebiet, zwei in Linz und drei in anderen Gemeinden, ohne jedoch konkrete Standorte zu nennen. Aktuell werden 2500 Ladevorgänge pro Monat an den 60 Standorten mit in Summe 200 Ladepunkten (Stromanschlüsse) gezählt. „Tendenz stark steigend“, so Haider. Die Sorge, dass das Linzer Stromnetz einmal zusammenbricht, weil zu viele Menschen ihre E-Autos laden, teilt Haider nicht. „Derzeit gibt es in unserem Versorgungsgebiet etwa 1200 Elektroautos und es gibt diesbezüglich kein Problem. Und auch bei der fünf- bis sechsfachen Menge, wäre es für die Linz AG kein Problem“, so Haider.

Neben den E-Ladesäulen forciert die Linz AG auch andere Bereiche in Sachen E-Mobilität. Für die Erweiterung der Busflotte sind beispielsweise 6,3 Millionen Euro vorgesehen und für das e-Car-Sharing-Projekt „tim“ (täglich intelligent mobil) mit fünf Standorten stehen 390.000 Euro zur Verfügung. Und auch bei den hauseigenen Pkw soll der E-Auto-Anteil ausgebaut werden. Aktuell verfügt die Linz AG über 15 E-Autos – bei insgesamt 500. Haider: „Dieser Anteil soll in den kommenden Jahren erhöht werden.“

