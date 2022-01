Der städtische Versorger Linz AG verlängert seine Preisgarantie für Strom und Erdgas um zwei Monate bis 31. Mai dieses Jahres.

Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. „Auch wir müssen uns an Marktpreisen orientieren, haben aber durch langfristige Konzepte im Sinne hoher Versorgungssicherheit einen längeren Atem als sogenannte Diskontanbieter“, so Energievertriebsleiter Peter Steinberger. Auch die Gratisstrom- und Gratisgastage bleiben aufrecht.