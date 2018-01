Linz bekommt 80 Meter hohes Ausrufezeichen

LINZ — Geht alles nach Plan, wird Linz im Jahr 2023 über ein neues „städtebauliches Ausrufezeichen“ verfügen. So beschreibt der Wiener Architekt Martin Zechner das 80 Meter hohe Hochhaus, das an der Ecke Untere Donaulände und Gruberstraße den markanten Abschluss der geplanten Erweiterung des Tabakfabrik-Areals bilden soll. Das von Zechner geplante Gebäude-Ensemble wurde von der Jury einstimmig zum Siegerprojekt gekürt. Es sieht auf einer Fläche von knapp 11.000 Quadratmetern neben dem 80 Meter hohen Hochhaus, das Büros, ein Hotel mit rund 140 Zimmern und ein Skycafe beherbergen soll, eine Reihe weiterer Baukörper vor, die der Tabakfabrik weitreichende Nutzungsmöglichkeiten eröffnen sollen. So ist etwa ein Studentenheim, ein Atelierwohnhaus mit Arbeitsräumen, eine Schule (die Rede ist von einer HTL für Digitalisierung) sowie einen Kindergarten vor.

Darüberhinaus ist noch viel Platz für Geschäfte, Boutiquen, Pop-up-Stores, Cafes und ähnlichen Einrichtungen, die für eine weitere Belebung des gesamten Areals sorgen sollen. Zusätzlich sind 600 Tiefgaragenplätze geplant. Errichten wird es der Tiroler Familienbetrieb Bodner. Die Firma will insgesamt 110 Millionen Euro investieren.

Voll des Lobes für das gekürte Siegerprojekt zeigten sich bei der Präsentation am Donnerstag auch Bürgermeister Klaus Luger und die beiden Jurymitglieder Vbgm. Bernhard Baier und Stadtrat Markus Hein. Besonders hoben sie die „Durchlässigkeit“ des Ensembles hervor, die neue Zugänge zur Tabakfabrik ermöglichen wird. Der Innenhof bleibt erhalten und soll auch weiterhin als Veranstaltungsfläche genutzt werden. Baubeginn soll Mitte 2020 sein, die Fertigstellung ist für das Jahr 2023 geplant.

