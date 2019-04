Linz bereit für 50 Extra-Flüge

Ab Dienstag ist Airport in Hörsching Ausweichziel für gesperrten Flughafen in Salzburg

Von Christoph Steiner

Nach dem Oster-Wochende geht am Flughafen Salzburg nichts mehr: Aufgrund einer Generalsanierung und dem Neubau einem Asphaltpiste steht der Betrieb in der Mozartstadt für fünf Wochen. Als einer der Ausweichflughäfen wird dabei der Linzer Airport herhalten. Insgesamt 50 Flüge werden während der Salzburger Pistensperre in Hörsching abgefertigt.

Flüge nach Istanbul und Ankünfte aus Schweden

Zu den Flügen zählen unter anderem wöchentlich ankommende Charter-Flüge aus Stockholm und Göteborg sowie abgehende Transporte nach Calvi auf Korsika.

Am interessantesten für die Linzer Flughafen-Verantwortlichen sind aber die Linien-Flüge nach Istanbul, die fünf Mal in der Woche für Salzburg übernommen werden. Hier hofft man auf einen nachhaltigen Effekt. Sieht man die „Salzburger“ Flüge insgesamt als Chance, dass die Fluggesellschaften und Reiseveranstalter den Flughafen Linz „testen“ können und sich so Anknüpfungspunkte für eine zukünftige Zusammenarbeit ergeben könnten, so schielt man bei den Flügen der Turkish Airlines auf einen konkreten Nachhaltigkeitseffekt. Denn die türkische Metropole steht schon lange weit oben auf der Liste der Linzer Wunsch-Destinationen.

Bei Testlauf punkten

„Die Istanbul-Verbdindung ist auch ein Testlauf, bei dem unser Markt Turkish Airlines ausprobieren und sich Turkish Airlines von der Stärke des oberösterreichischen Marktes überzeugen kann. Ein erfolgreicher Verlauf dieser für Wochen würde uns in den weiteren Gesprächen mit Turkish Airlines über eine regelmäßige Flugverbindung sicherlich sehr helfen“, erklärt man am Flughafen gegenüber dem VOLKSBLATT.

Mitarbeiter aus Salzburg

Vom Personal her könnte man den Mehraufwand ohne Probleme stemmen, allerdings werden zusätzliche Mitarbeiter aus Salzburg nach Linz pendeln. Sie sollen in der Passagierabfertigung eingesetzt werden. „Hintergrund ist, dass die Fluggesellschaften spezifische Abfertigungssysteme verwenden, die die Salzburger Kollegen bereits im Einsatz haben“, so Flughafen-Sprecher Ingo Hagedorn.