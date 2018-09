Linz brachte Wasserstoff groß aufs Tapet

Von Christoph Steiner

Zwei Tage lang war Linz seit Montag der Nabel der europäischen Energiewirtschaft – und dabei offensichtlich ein guter Boden für wichtige Schritte am Weg weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energieträgern. Denn sowohl habe die Wasserstoff-Initiative der österreichischen Ratspräsidentschaft Unterstützer gefunden, als auch sei man in der Frage des „Clean Energy Package“ weitergekommen, hieß es am Dienstag zum Abschluss der informellen Tagung der EU-Energieminister.



Köstinger zufrieden

Bereits vor dem Gipfel hatte Österreichs Ministerin Elisabeth Köstinger eine Offensive für die Wasserstoff-Initiative angekündigt. Am Dienstag nun konnte sie eine zufriedenstellende Bilanz ziehen. Mittlerweile hätten sich 25 Staaten und auch die EU-Kommission dem Vorhaben angeschlossen, erklärte sie vor Journalisten im Linzer Design Center. Unter den Unterzeichnern finden sich zudem nicht nur EU-Länder. Auch die Schweiz, deren Vertreter in Linz zu Gast waren, schloss sich der Initiative an.

Zukunft Wasserstoff

Ziel des Pakts ist es, die Produktion und Nutzung von Wasserstoff als zukunftsweisende Technologie noch weiter zu forcieren und alle Akteure zu animieren, noch mehr in die Entwicklung und Forschung in diesem Bereich zu investieren.

Lob für die Bestrebungen Österreichs in diesem Bereich kam von EU-Energie- und Klimakommissar Miguel Arias Canete. „Das ist ein wichtiger Schritt, weil nachhaltige Wasserstoff-Technologie großes Potenzial hat, verschiedene Sektoren zu dekarbonisieren, nicht nur Industrie und Verkehr“, erklärte der Kommissar. Vom montäglichen Besuch in der Wasserstoffpilotanlage „H2Future“ der voestalpine zeigte er sich auch am Dienstag noch beeindruckt. Das sei ein europäisches Vorzeige-Projekt, unterstrich Canete.

„Clean Energy Package“

Auch in der Frage des „Clean Energy Package“, das noch unter der österreichischen Ratspräsidentschaft heuer abgeschlossen werden soll, hat es in Linz konstruktive Gespräche gegeben. „Wir haben sehr offene und aktive Diskussionen zu den genannten Punkten geführt. Diese Gespräche sind mit großem Respekt vor den Positionen aller Mitgliedsstaaten verlaufen“, so Köstinger nach den zweitägigen Verhandlungen. Das sei für auch die Grundvoraussetzung dafür, um Fortschritte zu ermöglichen und das Clean Energy Package in den nächsten Monaten finalisieren zu können, betonte die Ministerin weiter.

Weg der Umgestaltung

Mit dem Clear Energy Package soll der gesamte Energiesektor vor allem auch in Hinblick auf das Erreichen der Pariser Klimaziele umgestaltet werden. Österreich sieht sich in dieser Hinsicht als Land, in dem mehr als 70 Prozent der Energie bereits aus Erneuerbaren kommt, in einer ambitionierten Vermittlerrolle, erklärte Köstinger.

Den Weg zu den Erneuerbaren auf EU-Ebene zu gehen und dabei die Versorgungssicherheit weiterhin zu gewährleisten gilt als eine der größten Schwierigkeiten in der Abstimmung der Mitgliedstaaten. Vor allem an der Frage, inwieweit Kohle- oder Atomkraftwerke in dieser Übergangsphase weiter subventioniert werden soll, scheiden sich die Geister. „Hier gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen zwischen den Mitgliedsstaaten, unser Ziel als Vorsitzland ist es, tragfähige Vorschläge und Kompromisse zu finden, die einerseits einen sicheren Rechtsrahmen bieten und andererseits auch ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit ermöglichen, ohne die europäischen Klimaschutz-Vorgaben zu gefährden“, betonte Österreichs Ministerin.

Frage des Grenzwerts

Da allein mit Erneuerbaren die Versorgungssicherheit noch nicht garantiert werden kann, müssen Kohle- und Atomkraftwerke noch am Netz bleiben, um Zeiten schwacher Energieversorgung abzufedern. Knackpunkt ist nun, wie sehr diese Anlagen das Klima belastet dürfen, um weiterhin Fördergelder einzustreifen.

Die EU-Kommission tritt hier für eine Fördergrenze von 550 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom ein. „Einigen Mitgliedstaaten gefällt diese Position der Kommission nicht, vom EU-Parlament wird sie hingegen vollinhaltlich unterstützt“, betonte Canete. Österreich werde sich hier um Vermittlung bemühen, versicherte Köstinger die volle Unterstützung der Ratspräsidentschaft in dieser Sache.

„Unser Ziel ist es, dass wir bis Jahresende den Abschluss vornehmen können. Das ist das größte Legislativpaket, das die Europäische Union im Energiebereich jemals verabschiedet hat“, gab sich die Ministerin aber auch trotz der großen Herausforderung zuversichtlich.