Linz braucht einen „Wunderwuzzi“

Vieles ist bei der Linzer Aktenaffäre noch unklar, ein Normalbetrieb mag sich in der betroffenen Abteilung seit Monaten nicht einstellen, noch dazu hat sie noch immer keine Leitung. Wie nun bekannt wurde, erfolgte nämlich mit Faschingsbeginn – also vor wenigen Tagen – schon wieder eine Neuausschreibung der Abteilungsleiter-Stelle, mittlerweile der dritte Neu-Besetzungsversuch seitdem die langjährige Abteilungsleiterin zu Jahresbeginn versetzt wurde. Für die Vertreter von ÖVP, Grünen und Neos ist dies leider nicht einmal ein schlechter Faschingsscherz. Für die Aufklärer-Allianz zeigt sich vielmehr neuerlich das Totalversagen der SPÖ-Verantwortlichen von Bürgermeister Klaus Luger abwärts. Und sie fordern einen echten „Vollprofi zur Bewältigung der tief sitzenden Probleme“. Auch die aktuelle Stellenausschreibung sei ungeeignet. „Die Staatsanwaltschaft ermittelt, der Rechnungshof prüft, die Mitarbeiter-Anzahl wurde in den letzten Monaten knapp verdoppelt, die neuen Mitarbeiter brauchen eine Einarbeitungszeit und entsprechende Schulungen, Bearbeitungsrückstände müssen aufgeholt und Strukturen aufgebaut werden. Wir fordern die Suche nach einem echten Sanierer für die Abteilung,“ so ÖVP-Klubobmann Martin Hajart, Grünen-Klubobfrau Ursula Roschger und Kontrollausschuss-Vorsitzender Felix Eypeltauer (Neos).

Die Aktenaffäre wurde im Juni des Vorjahres bekannt, mittlerweile ermittelt auch die Staatsanwaltschaft, unter anderem gegen den Linzer SPÖ-Bürgermeister. Laut Bundesrechnungshof seien 2000 Strafanzeigen aufgrund der „Untätigkeit der Behörde“ im Magistrat liegen geblieben und verjährt, geschätzer Schaden: Über 350.000 Euro.