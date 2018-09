Linz kann zuhause doch gewinnen

Im vierten Heimspiel der Eishockey-Saison war es endlich so weit: Die Black Wings Linz konnten vor den eigenen Fans voll anschreiben. Matchwinner beim 3:1 über Znaim war Corey Locke mit zwei Treffern im Schlussdrittel.

Frühes Gegentor

bezahlte Anzeige

Dabei ließen die Gäste die 4350 Besucher schon nach exakt 68 Sekunden vorübergehend verstummen. Anthony Luciani überraschte Linz-Keeper David Kickert mit einem Schuss vom Bullykreis. Der Ausgleich fiel dann in Überzahl, als Bracken Kearns einen Rebound trocken verwertete (14.). Nach einem intensiven, aber torlosen Mittelabschnitt und einem Stangenschuss (47.) kam der große Auftritt von Locke.

Erst fälschte der Kanadier einen Brocklehurst-Schuss unhaltbar ab (51.), dann schloss der 34-Jährige einen Alleingang erfolgreich ab (59.). Dazwischen verhinderte Kickert mit einer sehenswerten Parade den Ausgleich (54.). Die Linzer stehen damit auf Rang sieben.

Einen herben Dämpfer gab es für den nächsten Gegner der Black Wings am Freitag. Fehervar kam in Salzburg mit 0:9 unter die Räder. Angeführt von Triple-Torschütze Dominique Heinrich schoss sich das bisher sieglose Tabellenschlusslicht aus der Mozartstadt den Frust von der Seele. Es war auch der höchste Liga-Erfolg der „Bullen“ überhaupt. An der Tabellenspitze steht weiter Vienna (4:3 vs. VSV).