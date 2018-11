Linz läutet am Samstag die Adventszeit ein

LINZ — Weihnachten schickt seine Vorboten voraus — die Landeshauptstadt Linz erstrahlt bereits ab Samstag im festlichen Lichterglanz. Der Linzer Advent startet um 17 Uhr mit der Übergabe des Christbaumes am Hauptplatz. Am Sonntag wird es um 15 Uhr erstmals am Weihnachtsmarkt im Volksgarten besinnlich. Auf insgesamt 125 Ständen präsentieren die Beschicker den Besuchern bis 23. Dezember Weihnachtliches, Handwerkskunst oder kulinarische Leckereien. Dazu kommen noch 37 (Musik-)Veranstaltungen an beiden Plätzen. Insgesamt 353.000 Euro lässt sich die Stadt den Weihnachtszauber kosten — inklusive der 324.000 Euro für Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung, die auch heuer wieder mit 280.000 Lämpchen erstrahlt. Dazu kommen noch 22.500 Euro vom Land OÖ.

„Der Linzer Advent ist zu einer Marke und zu einem wichtigen Frequenzbringer geworden“, freut sich Vbgm. Bernhard Baier über den alljährlichen Besucheransturm, der, wie Tourismusdirektor Georg Steiner, betont, auch Gäste aus Bayern oder Wien ins vorweihnachtliche Linz bringt. Der Winter sei sowohl für den Handel und die Wirtschaft, als auch für den Tourismus wichtig. Daher gibt es auch seit dem Vorjahr eine Kooperation zwischen der Stadt, dem Tourismusverband und dem Cityring. Hierbei werden die Aktivitäten aller Player aufeinander abgestimmt.

bezahlte Anzeige

Weihnachten wird verlängert

„Für die Zukunft“, so Baier und Steiner, „haben wir das Ziel, auch nach Weihnachten Aktivitäten zu setzten.“ Ein erster Punkt sei die einzigartige Eisskulpturen-Ausstellung „Ice Magic“, die im Volksgarten bis zum 6. Jänner zu sehen ist. Ein Wunsch, der sich schon im kommenden Winter wieder erfüllen könnte, ist Eislaufen am Hauptplatz.

re