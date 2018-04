Linz-Marathon: Vorrang für Läufer

LINZ — Alles läuft! heißt es am Sonntag beim 17. Oberbank Linz Donau Marathon: Um die 20.000 Teilnehmer — und erwartete 100.000 Zuschauer — werden ab 9.30 Uhr wieder im Stadtgebiet unterwegs sein. Vor allem zwischen sechs und 16 Uhr wird es daher vor allem in der Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Um den Verkehr in die richtigen Bahnen zu leiten, werden bereits seit Tagen von Mitarbeitern des Geschäftsbereichs Stadtgrün 1500 Verkehrstafeln, 600 Scherengitter. 100 Klappbaken zur Absperrung und 2000 Verkehrshütchen entlang der Laufstrecke platziert.

Am Marathontag werden mehrere Sperren und Umleitungen eingerichtet: