Linz schoss sich Frust von Seele und zurück in Serie

46 Spiele, 0 Tore — aber am Dienstag traf Verteidiger Mario Altmann gleich doppelt und stand damit sinnbildlich für das neue Gesicht, das die Black Wings Linz an den Tag legten. Nicht nur, weil Trainer Troy Ward seine Linien im dritten Spiel gegen Zagreb durchmischte, etwa Rick Schofield in die erste Linie rückte. Nein, die Linzer spielten engagierter und konzentrierter. Bereits nach 70 Sekunden stellte Dan DaSilva auf 1:0, Altmann (7.) legte nach.

Fulminantes Mitteldrittel

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste aus Zagreb noch keinen Schuss aufs Gehäuse getroffen. Es schien fast, als hätte die Gedenkminute unmittelbar vor dem Face-off für den am Sonntag verstorbenen Werner Bamschoria, Gründer des Fanklubs „Overtime“, zusätzliche Energien freigesetzt. Das Mitteldrittel wurde gar mit 5:0 gewonnen, am Ende verkürzten die Stahlstädter in der Best-of-7-Serie mit 8:2, dem höchsten Play-off-Sieg der Vereinsgeschichte, auf 1:2. Das „Steirertor“ durch die Schoner von Mike Ouzas zum 1:3, sollte der einzige Schönheitsfehler an einem denkwürdigen Eishockey-Tag bleiben.

Am Freitag können die Black Wings die Serie zuhause ausgleichen.

t.h.