Linz „spektakelt“ wieder

Am Donnerstag startet um 16.00 Uhr die 32. Auflage des Linzer Pflasterspektakels. 110 Straßenkünstler-Ensembles aus 33 Nationen werden auch am Freitag und Samstag ihre Künste in der Linzer Innenstadt zum Besten geben. Bei Regenschauern wird das Programm unterbrochen, bei Dauerregen auf ein Indoor-Format umgestellt. Hocker können Besucher um 5,00 Euro beim Infopoint am Hauptplatz erwerben.