Linz-Steg setzt neue Maßstäbe

Es ist die perfekte Einstimmung auf das Cup-Final4 ab Freitag in Graz: Mit Technogym präsentierte die Askö Linz-Steg einen neuen Partner, der die Volleyballerinnen nicht nur finanziell, sondern vor allem trainingstechnisch nochmal auf ein neues Level hieven soll. „Es ist die erste Damen-Mannschaft, die wir am Portfolio haben“, sagte Gottfried Wurpes, CEO von „the fitness company“.

Bereits seit Saisonbeginn können die Spielerinnen die Kraftkammer mit den Fitnessgeräten von Technogym auf der Gugl nutzen, nun soll auch im Peuerbach Gymnasium ein solcher Raum eingerichtet werden. „Wir wollen den athletischen Bereich in die volleyball-spezifische Technik integrieren“, sagte Trainer Roland Schwab.

Und damit abermals neue Maßstäbe in Österreich setzen. „Graz hat als einziges Team einen Athletiktrainer. Die anderen machen nur Balltraining, weil sie keine Zeit für Athletiktraining sehen“, schilderte Schwab, der von 20 Stunden Training etwa sechs in diesem Bereich arbeitet. Nun will er beide Komponenten kombinieren.

Nach dem Cup bleiben vier Wochen Vorbereitung fürs Liga-Halbfinale. Auch der Traum von der CL-Quali lebt. Mehr dazu morgen im VOLKSBLATT. cg