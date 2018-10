Linz-Steg will wieder in die Erfolgsspur finden

Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage gegen Volleyball-Meister Graz erwartet Linz-Steg am Samstag (18) das nächste schwierige Spiel. Bei den noch ungeschlagenen Salzburgerinnen wollen die Linzerinnen wieder in die Erfolgsspur finden. „Das Spiel gegen Graz hat uns gezeigt, dass wir an der Konstanz und Chancenauswertung arbeiten müssen“, erklärte Steg-Trainer Roland Schwab.

Die Prinz Brunnenbau Volleys aus Perg wollen ihren Erfolgslauf von zuletzt drei Siegen auch gegen Bisamberg/Hollabrunn fortsetzen. Die Chancen stehen gut, die Mühlviertlerinnen gehen als Favorit ins samstägige Heimspiel (17.30), der Gegner ist noch ohne Sieg.