Linz-Tor saß locker, blieb aber dicht

Im vierten Anlauf hat’s endlich geklappt: Wie schon in den ersten drei Runden gingen die Eishockey-Cracks der Liwest Black Wings auch in Salzburg in Führung. Anders als bisher brachten die Linzer diese auch über die Zeit, jubelten am Ende über ein 3:0 im Volksgarten und den ersehnten ersten Saisonsieg.

Die Tore saßen dabei locke(r): Erst schloss Corey Locke eine Kombination mit Brian Lebler zum 1:0 ab (7.), später machte der Kanadier abermals nach Vorarbeit des neuen Kapitäns mit dem 3:0 den Deckel drauf (53.). Dazwischen erwies sich Stefan Gaffal als Vollstrecker, in dem er ein Kapstadt-Zuspiel zum 2:0 verwertete (23.).

Sechs Minuten später hatte Goalie Mike Ouzas keinen „Zugriff“ mehr auf sein Tor. Das hielt er zwar erstmals in dieser Saison blitzsauber, das Gehäuse rutschte aber zum wiederholten Male aus der Verankerung. Der Fehler wurde rasch behoben, für die Bullen blieb das Tor an diesem Nachmittag trotzdem wie vernagelt. Salzburg wartet damit in der laufenden Saison auf Punkte.