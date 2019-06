„Linz trägt jetzt die Früchte dessen, was 2009 begonnen hat“

Seit 40 Jahren steht Linz im Zeichen von Medienkunst, seit vier Jahren schreibt man sich dies noch stolzer auf die Brust. 2014 schaffte die 207.000-Einwohner-starke oberösterreichische Hauptstadt auf Anhieb die Aufnahme in das Creative Cities Netzwerk der UNESCO in der Kategorie Media Arts.

Vier Jahre später beweist ein Report und dessen Beurteilung, dass dies zurecht geschehen ist, wie Bürgermeister Klaus Luger und Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer gestern bekannt gaben.

„Wir in Linz leben Medienkunst“

Es habe sehr erfolgreich funktioniert, in den vergangenen vier Jahren die Kräfte und Institutionen in Sachen Digitalisierung und Medienkunst zu bündeln, betont Luger. „Wir in Linz leben Medienkunst“, sagt Lang-Mayerhofer, die schon bei ihrem Amtsantritt vor 2,5 Jahren voll auf dieses Potenzial der Stahlstadt gesetzt hat.

Die Beurteilung des von der Stadt Linz eingereichten Reports, der u.a. Aktivitäten des Ars Electronica Centers, der Tabakfabrik, des VALIE EXPORT Centers, der JKU, der Bruckneruni, von Crossing Europe, des Festivals Stream, uvm. beinhaltet, sei überaus positiv, bestätigt auch Julius Stieber, Direktor für Kultur und Bildung. „Wir haben eine exzellente Beurteilung von der UNESCO bekommen. zu den besonderen Stärken gehört die Unterstützung der Aktivitäten seitens der Stadtregierung.“

Besonderes Aushängeschild in Sachen Digitalisierung sei, so Stadträtin Lang-Mayerhofer, das Ars Electronica Center, das mit seiner gerade eröffneten neuen Dauerausstellung federführend sei. „Das sind die Früchte dessen, was im Kulturhauptstadtjahr 2009 begonnen hat“, sagt AEC-Geschäftsführer Gerfried Stocker auch hinsichtlich eines weiteren guten Zeugnisses für Linz. Der „EU Cultural and Creative Cities Monitor“ hat Linz unter die Top Fünf in der Kategorie „cultural und creative cities“gereiht — auf Augenhöhe mit Metropolen wie Paris, Eindhoven, Kopenhagen und Amsterdam.