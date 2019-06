Linz und SPÖ mauern in Aktenaffäre

Im Kontrollausschuss des Landtages stand gestern wie berichtet der Rechnungshofbericht zur Linzer Aktenaffäre auf der Tagesordnung. „Wir wollten gemeinsam mit dem Rechnungshof und der Stadt Linz aufarbeiten, Fehler analysieren und Verbesserungen in der Verwaltung finden. Das war leider nicht möglich.

Denn der von der Stadt Linz als Vertretung entsandte Rechtsanwalt hat nichts dazu beigetragen – und konnte es auch nicht. Denn die Stadt hat seine Auskunftsbefugnis derart eingeschränkt, dass sein Kommen im Grunde sinnlos war. Es war eine neuerliche Provokation der Stadt, initiiert von Bürgermeister Luger, der damit einmal mehr Geringschätzung gegenüber dem Kontrollausschuss gezeigt hat und Kontrolle und Aufklärung untergräbt“, ärgert sich der Vorsitzende des Kontrollausschusses, LAbg. Gottfried Hirz (Grüne). Auch ÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr stößt das mangelnde politische Verantwortungsbewusstsein bei der Stadt Linz sauer auf.

„Es gibt darüber hinaus bei der SPÖ kein Verständnis dafür, dass hier alle Parteien eine Aufklärung wollen“, verweist Kirchmayr auf Aussagen von SPÖ-Abgeordneten, die in Frage stellen, warum man hier überhaupt noch etwas hinterfragen will. „Das vom Rechnungshof präsentierte Zahlenwerk erweckt den Anschein, die Stadtverwaltung hätte Strafen priorisiert behandelt, die in die eigene Kasse fließen. Andere Strafen blieben großteils liegen“, fordert auch FPÖ-Klubchef Herwig Mahr Aufklärung.

Bei der SPÖ versteht man die Aufregung nicht, sondern verweist darauf, dass Fragen der politischen oder strafrechtlichen Verantwortung nicht Gegenstand der Prüfung des Rechnungshofes waren, so LAbg. Peter Binder.