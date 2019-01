Linz: Vergewaltiger festgenommen

LINZ — Im Fall der Vergewaltigung einer 18-Jährigen am Linzer Hauptbahnhof hat die Polizei Freitagabend einen Verdächtigen (30) festgenommen. Der Mann hatte das 18-jährige Lehrmädchen wie berichtet am Bahnhofsareal angesprochen, ihm einen Ausweis gezeigt und behauptet, er sei Zivilpolizist und müsse es auf Drogen untersuchen. Er habe die junge Frau in ein weißes Auto mit schwarzem Dach gelockt und sei dort über sie hergefallen. Später sprach er eine 14-Jährige an, die dem Mann aber nicht glaubte und den Vorfall der Polizei meldete. Die genauen Beschreibungen der beiden Jugendlichen sollen die Beamten auf die Spur des 30-Jährigen gebracht haben.

Im Verhör zeigte er sich nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt überstellt. Der Mann soll bereits einschlägig vorbestraft sein. Im Vorjahr soll er vom Landesgericht Linz vom Vorwurf einer Vergewaltigung im Zweifel freigesprochen worden sein. Heute wird die Spurensicherung das Auto, mit dem er unterwegs war, untersuchen.