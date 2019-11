Linz vermietet Volkshaus für DDR-Jubelfeier mit Ex-Bonzen

ÖGB wies Veranstalter ab, Stadträtin Fechter will keine „Zensur“

Von Manfred Maurer

Der ÖGB wollte einem ehemaligen Spitzenmann der DDR-Unrechtsjustiz keine Bühne geben. Wie berichtet, war für 11. November im Linzer Kandlheim eine Kommunistenfeier zum 70. Jahrestag der DDR-Gründung geplant. Hans Bauer sollte als einst stv. Generalstaatsanwalt der DDR „Einblicke in die Geschichte des anderen Deutschlands geben, welches für die Werktätigen weltweit als Symbol für Solidarität, Frieden und Völkerfreundschaft galt“. Der Veranstalter, die „Partei der Arbeit“ (PdA), preist Bauer als einen, der „nach 1989 nicht zum Wendehals wurde“. Dies hatte der 78-Jährige im August unterstrichen, indem er „auf das Schärfste“ gegen Ermittlungen der deutschen Justiz wegen der Erschießung von DDR-Bürgern an der österreichisch-tschechoslowakischen Grenze protestierte.

„Unter diesem Regime haben genug Leute gelitten“, befand ÖGB-Jugendsekretärin Denise Wegschaider und zwang die PdA zur Suche nach einem anderen Veranstaltungsort.

Der ist gefunden: Zwei Tage nach dem 30. Jahrestag des Mauerfalls lädt die PdA zusammen mit zwei kommunistischen Jugendorganisationen zur DDR-Geburtstagsfeier mit dem Ex-Bonzen ins Volkshaus Linz-Pichling.

Die zuständige Stadträtin Regina Fechter (SPÖ) distanziert sich zwar von kolportierten Aussagen Bauers, wie ihr Sprecher, der SPÖ-Landtagsabgeordnete Peter Binder betont. Aber: „Diese reichen leider nicht für eine Zensur durch die Stadt.“

Kampf für sozialistische Revolution in Österreich

Mit den Veranstaltern hat man kein Problem: Es handle sich, so Binder, um eine in die Hochschülerschaft gewählte Fraktion sowie um eine Jugendorganisation, deren Vertreter in der Gewerkschaftsjugend sitze. Und: „Auch von der ,Partei der Arbeit’ ist uns nicht bekannt, dass diese nicht bei Wahlen antreten dürfte.“

Im Verfassungsschutzbericht taucht diese KPÖ-Abspaltung tatsächlich nicht auf, obwohl sie mit der Verfassung unvereinbare Positionen vertritt. So schreibt Artikel 14 des PdA-Programms „das Hauptziel der sozialistischen Revolution und des Aufbaus des Sozialismus in Österreich“ fest. Das Ende der KP-Diktaturen in Osteuropa wird als „Niederlage“ und „Konterrevolution“ bezeichnet.

ÖVP-Hajart: Fechter soll Reißleine ziehen!

Die Linzer ÖVP ist entsetzt. Klubchef Martin Hajart verweist auf die vom Gemeinderat beschlossene Richtlinie, derzufolge in städtischen Liegenschaften keine Veranstaltungen stattfinden sollen, die dem Ansehen der Stadt schaden. Hajart: „Bei dieser Veranstaltung müsste Fechter die Reißleine ziehen. Das besonders deshalb, weil gerade zum 30. Jahrestag des Mauerfalles der Sieg über die Diktatur gefeiert wird.“ Es gehe nicht um Zensur, so Hajart, „sondern darum, ob man als Kommune Kräften eine Bühne verschafft, die nicht unterstützenswürdig sind“.

Vor zwei Jahren war Fechter strenger: Eine rechtsextreme Gruppierung ließ sie nicht ins Volkshaus Kleinmünchen.