Linz: Vier Verletzte bei nächtlichem Brand

LINZ — Ein Wohnungsbrand hat in der Nacht zum Sonntag die 42 Bewohner eines siebenstöckigen Hauses an der Kopernikusstraße in Linz unsanft aus dem Schlaf gerissen. Kurz vor halb vier Uhr hatten Nachbarn Brandgeruch wahrgenommen, die Quelle gesucht und den Mieter der betroffenen Wohnung im fünften Stock aus dem Schlaf geläutet. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte waren bereits 25 Hausbewohner in Sicherheit. Die restlichen wurden durch Mithilfe der Feuerwehr sofort ins Freie gebracht — die Einsatzkräfte ginge von Tür zu Tür und kontrollierten so alle Wohnungen.

Durch ihr rasches Eingreifen blieb der Brand, der in der Küche seinen Ausgang genommen hatte, auch auf die Wohnung beschränkt. Diese brannte jedoch fast komplett aus und ist nun nicht mehr bewohnbar. Wegen Verdachtes einer Rauchgasvergiftung wurden drei Personen ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und eine Person ins Klinikum der Elisabethinen gebracht.