Linz wird der Standort der neuen Technischen Uni

Wie die grundsätzliche inhaltliche Ausrichtung der geplanten neuen Technischen Universität sein soll, steht bereits seit Längerem fest. Offen war hingegen die ebenso wesentliche Frage, wo die neue zukunftsträchtige Ausbildungsstätte im Land ob der Enns entstehen wird.

Diese Standortfrage wurde am Freitag gelüftet: Die neue TU werde in der Landeshauptstadt Linz am Standort der Johannes Kepler Universität errichtet. Das teilten am Freitagnachmittag Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bildungsminister Martin Polaschek mit.

Linz bietet viele Wege der akademischen Vernetzung

Der Vorteil des Standorts seien die Möglichkeiten der Vernetzung: Man ermögliche der neuen TU enge Kooperationen mit bereits ansässigen Universitäten sowie mit Wirtschaft, Industrie, NGOs und dem Kunstbereich.

5000 Studierende sollen am Campus lernen

Im Vollausbau sollen 5000 Studierende am TU-Campus lernen. Durch die Interdisziplinarität wolle man einen Fokus auf Internationalität und Frauen legen sowie generell auf Diversität bei Studierenden und Lehrenden, sagte Gerhard Eschelbeck, Leiter der Konzeptgruppe.

Diese hat nun auch den Endbericht zum inhaltlichen Konzept vorgelegt: Die breite Perspektive werde auf Digitalisierung und Transformation liegen. In den ersten drei Semestern werden alle Studentinnen und Studenten die Grundlagen der Digitalisierung erlernen. Dann werden Spezialisierungen in folgenden Studienrichtungen angeboten: Digital Creativity, Digital Entrepreneurship, Digital Systems und Digital Engineering.

„Mit der österreichweit einzigartigen Universität wollen wir die technologische Zukunft und den digitalen Wandel aktiv mitgestalten“, spricht Stelzer von einem „visionären Konzept“: „Als Hochtechnologieland haben wir auch beste Voraussetzungen, neue Arbeitsplätze, Gründungen sowie Betriebsansiedelungen in diesem Zukunftsbereich zu schaffen. Die Universität soll ein Leuchtturm für ganz Österreich werden, mit einer Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus.“

Praxis steht schon im Studium im Fokus

Der Unterricht erfolgt auf Englisch. Die Praxis steht bereits beim Studium im Fokus: Alle Studierenden sind in reale Projekte eingebunden. Die neue oö. TU wird sieben Forschungsschwerpunkte bieten. Diese decken die Bereiche Kreativität, Zukunft des Unternehmertums, autonome Systeme, Daten, digitales Nachhaltigkeitsmanagement, Regulierung und Digitalisierung und soziale Implikationen ab.

Für Minister Polaschek ist die künftige TU „eines der bedeutendsten wissenschaftspolitischen Entwicklungsprojekte der letzten Jahre in Österreich“. Man werde den „Zukunftsbereich der Digitalisierung gebündelt an einem Standort vereinen“.

Die neue Uni geht auch in die Regionen

Neben dem zentralen Campus wird es auch Forschung in „Pop-Up Außenstellen“ in und außerhalb von Linz geben. In einem eigenen „Hub“ werde der Austausch mit der Bevölkerung stattfinden. Dort können etwa Start-ups ihre Ideen präsentieren, auch werden dort Veranstaltungen stattfinden. Neben der physischen Uni wird es auch einen virtuellen Campus geben.

So sieht der weitere Fahrplan aus

Weil die TU Oberösterreich eine Universität neuen Typs wird, laufen die Arbeiten an einem eigenen TU-Errichtungsgesetz, das bis zum heurigen Sommer in Kraft treten soll. Bis Herbst werde man einen Gründungskonvent einrichten. Auch eine Errichtungsgesellschaft ist in Planung.