Linzer Brucknerfest blickt in „Neue Welten“

In Linz ist am Sonntag das Internationale Brucknerfest eröffnet worden, das heuer den Titel „Neue Welten – Bruckner und die Sinfonik“ trägt und bis 11. Oktober läuft.

In einer launigen Rede gratulierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen dem Brucknerfest und der Ars Electronica — sie hätten viel dazu beigetragen, dass Linz heute nicht nur eine Industrie-, sondern auch eine Kulturstadt sei. Der Ars Electronica wünschte er: „Arbeiten Sie weiter ,Out of the Box’“ (so das diesjährige Festivalthema, Anm.), was er mit „Raus aus der Blase“ übersetzte.

Seine Würdigung des Festival-Namensgebers verband er mit einem Ausflug in die Ökonomie: Anhand von Anton Bruckner, der in seiner Zeit ein Avantgardist gewesen sei und Impulse für spätere Komponisten gesetzt habe, erklärte Van der Bellen, dass „der Markt ein Wunderwerk ist“, aber keine Garantie dafür gebe, „dass echte Leistung noch zu Lebzeiten belohnt wird“.

Landeshauptmann Thomas Stelzer gedachte in seiner Rede dem heuer verstorbenen oberösterreichischen Komponisten Balduin Sulzer und kündigte an, dass das Land in dessen Namen „in regelmäßigen Abständen“ einen Preis für Komponisten ausschreiben werde. Darin enthalten solle auch ein Preis für Unter-19-Jährige sein.

„Utopie und Vision zurück in unseren Sprachgebrauch“

Die traditionelle Festrede hielt heuer Wolf D. Prix, Mitbegründer des Architekturbüros Coop Himmelb(l)au, der gemäß des Themas „Neue Welten“ eine Lanze für Offenheit gegenüber Neuem und Fremden brach. „Ich fordere die Worte Utopie und Vision zurück in unseren Sprachgebrauch“, so der international renommierte Architekt. Probleme einer komplexen Gesellschaft bräuchten komplexe Lösungen, gab Prix zu bedenken. Er sehe mit Genuss, „wie sich Teile unserer jungen Mitbürger aus der Bequemlichkeitszone lösen und das Recht auf eine neue und bessere Welt fordern“, lobte er die Jugend.

Die Voices in Progress, ein Projektchor des OÖ. Chorverbandes, und der OÖ. Landesjugendchor bestritten den vokalen Teil des Festaktprogrammes mit Kostproben aus der neuen Chorsinfonie „Jägerstätter“ von Thomas Mandl für gemischten Chor a cappella, welches seine komplette Uraufführung in Wien im November erleben wird. In der Sinfonie Nr. 39 („Ankunfts-Sinfonie“) des Haydn-Zeitgenossen Johannes Matthias Sperger zeigte das Oberösterreichische Jugendsinfonieorchester sein herausragendes Können, das es natürlich mit besonderer Hinwendung auch in den folgenden vier Bruckner-Kompositionen einsetzte. Keine Überraschung! Aus den vielen Bewährungsproben bei prima la musica weiß man ja längst, dass Oberösterreich auch den Ruf eines Chor- und Musiklandes genießt. Am Pult hatte der Ungar Gábor Káli (35), derzeit in Dresden an der Semperoper engagiert, die musikalische Leitung mit einer eleganten Zeichengebung inne, ohne jeden kapellmeisterlichen Druck spüren zu lassen. Selbst beeindruckt von den Leistungen der Musiker, lenkte er das Orchester in sinnvollem Pendant zur Ankunftssinfonie Spergers zum Abschied mit einem Satz aus Haydns Abschiedssinfonie.

Martin Traxl besorgte in geübter Weise die Moderation des überlangen Festaktes. APA/G. Sz.