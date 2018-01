Linzer Brückenbaustelle: Megastau blieb aus

LINZ — Die vor allem von Pendlern mit Sorge erwarteten ersten Bauschritte im Zuge der Verbreiterung der Linzer Voestbrücke haben zumindest am Dienstag keine gravierenden Auswirkungen auf das morgendliche Staugeschehen gehabt.

Dass der Verkehr immer wieder ins Stocken geriet, lag eher an den Wetterverhältnissen als an den in der Nacht erfolgten Umstellungen und ersten Bauschritten. „Hätte es nicht geschneit, wäre es ein ganz normaler Dienstagmorgen gewesen“, sagte der zuständige Asfinag-Gruppenleiter Martin Pöcheim im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Wie berichtet, gilt seit gestern im Baustellenbereich ein Tempo-60-Limit. Die Arbeiten in der Nacht — unter anderem wurde der Mittelstreifen auf Urfahraner Seite entfernt — seien plangemäß verlaufen. Dass dabei jeweils nur ein Streifen zur Verfügung stand, habe ebenfalls keine Auswirkungen gehabt, so Pöcheim.

In den kommenden Tagen und Wochen werden ebenfalls in den den Nachtstunden die Vorbereitungen für den ersten gravierenden Eingriff erfolgen: Ab Ende Februar, Anfang März, wird dann nämlich, wie berichtet – der gesamte vierspurige Verkehr nur noch auf einer Brückenseite erfolgen.

„Bomben-Gefahr“ im Baustellenbereich

Nicht ganz unspannend ist auch eine andere Frage. Der ganze Baustellenbereich befindet sich nämlich auf einem hochsensiblen Areal. Im zweiten Weltkrieg waren hier Verteidigungsstellungen errichtet, die von den Amerikanern heftig bombardiert worden sind. Auch die zu dieser Zeit bereits bestehende Eisenbahnbrücke in unmittelbarer Nähe war immer wieder Ziel massiver Luftangriffe. Es ist daher naheliegend, dass sich am gesamten Gelände immer noch Blindgänger befinden. „Dieser Umstand ist uns natürlich bewusst, wir gehen daher auch mit entsprechender Sorgfalt vor“, erklärt Pöcheim. Anhand von amerikanischen Archivaufnahmen könne man relativ genau Verdachtsflächen ausmachen. Hier wird das Gelände zunächst sondiert bevor Baggerungsarabeiten durchgeführt werden. Allerdings wird auch in der Donau gearbeitet. Hier nützen die Archivaufnahmen wenig. „Wir arbeiten gemeinsam mit Spezialfirmen, damit das Risiko so gering wie möglich bleibt.“ Dass es zu Bombenfunden kommen wird könne man natürlich nicht ausschließen. Ebenso, dass es in einem derartigen Fall bei der Bergung oder Entschärfung zu Sperren der Autobahn kommen könnte.

rö