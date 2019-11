Linzer Brückenchaos hausgemacht?

Vor einer Woche haben der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger und sein FPÖ-Stellvertreter Markus Hein offiziell erklärt, was die Spatzen bereits von den Dächern pfiffen: Die neue Donaubrücke werde sich um ein Jahr verzögern und teurer werden als geplant. „Die Verzögerungen und Mehrkosten wären bei sach- und fachgerechter Leistungserbringung der ARGE Planung nicht aufgetreten.

Entsprechende Regressforderungen aufgrund der Planungsmängel sowie der daraus resultierenden Mehraufwendungen wurden bereits angemeldet“, weist Hein die Schuld von sich und der Stadt Linz. Wobei es hier durchaus Aufklärungsbedarf gibt.

So würden laut Hein nun 8500 Tonnen Stahl gebraucht, um 500 mehr als geplant — in der Ausschreibung wird allerdings wörtlich von einer „Stahlkonstruktion mit einem Stahlgewicht von rund 7500 Tonnen“ gesprochen. Bei Stahlbrücken sollte die Detailplanung — inklusive der endgültigen Statikberechnungen — abgeschlossen sein, bevor man ausschreibt. Doch genau das dürfte man bei der Stadt Linz verabsäumt haben.

Das könnte Sie auch interessieren:

In einem möglichen Rechtsstreit könnte dies aber durchaus relevant werden. Für den Landtagsabgeordneten und Bürgermeister der Mühlviertler Gemeinde Oberneukirchen, Josef Rathgeb, ist die nun bekannt gewordene Misere ein weiterer Mosaik-Stein rund um die Fehleinschätzungen und Fehlplanungen der rot-blauen Linzer Verkehrspolitik: „Mit dem nun neu genannten Fertigstellungstermin steht man in Linz dann über fünf Jahre ohne Ersatzbrücke da. Ein weiterer Schlag ins Gesicht der Pendler, die der Landeshauptstadt immerhin jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag an Kommunalsteuer bescheren. Viele Pendler und Linzer sind zurecht sauer, was hier abgeht.“

Auch bei der Linzer ÖVP ist man ob der Entwicklung „not amused“ und für den Klubchef Martin Hajart ist klar: „Das Brücken-Chaos in Linz muss durch das Kontrollamt geprüft werden!“ Über den eingebrachten Gemeinderatsantrag wird kommende Woche entschieden.