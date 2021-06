Linzer Corona-Testbus wird gestoppt

Merklich verringert hat sich durch die steigende Impfbereitschaft und die Ausweitung der bestehenden, stationären Testmöglichkeiten die Auslastung des Corona-Testbusses in Linz.

Daher steuert er nur noch bis Samstag, dem 26. Juni, zwischen 8 und 15 Uhr die 17 Test-Haltestationen in der Landeshauptstadt an. Die stationären Testangebote bleiben laut städtischem Krisenstab aber weiter aufrecht.

Insgesamt wurden von der ersten Fahrt im Februar bis Montag knapp 27.000 Tests im Linzer-Corona-Testbus durchgeführt. Davon waren 26.407 Tests negativ, nur 20 Menschen wiesen ein positives Testergebnis aus.

Die höchste Tagessumme an Getesteten wurde mit 477 Personen am 21. Mai erreicht, dem ersten Freitag nach den Öffnungsschritten am 19. Mai.

200 Testungen im Tagesschnitt

„Das erfolgreiche Projekt Testbus hat in den vergangenen Monaten einen wesentlichen Teil zur Pandemiebekämpfung in Linz beigetragen. Mit einem Tagesdurchschnitt von 200 Testungen pro Tag und insgesamt knapp 27.000 Getesteten erfüllte er sein Soll. Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten – den Magistratsbediensteten, dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) sowie bei der Linz AG für die gute Zusammenarbeit, die dieses Projekt ermöglicht haben“, sagten Bürgermeister Klaus Luger, Gesundheitsstadtrat Michael Raml und Magistratsdirektorin Ulrike Huemer.

„Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir froh, dass die Neuerkrankungen so stark gesunken sind, dass der Testbus seinen Dienst nach erfolgreicher Arbeit beenden kann“, ergänzt ASB-Präsident Günther Erhartmaier.