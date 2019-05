Linzer Einkaufsstraßen beliebt

Passantenfrequenz in der Linzer Innenstadt stabil — Plus in Herren- und Hauptstraße

Südböhmen zu Gast in Linz, Lange Linzer Einkaufsnacht oder Linzer City Flohmarkt sind beliebte Events, die tausende Passanten in die Linzer Innenstadt locken. Aber auch an ganz gewöhnlichen Tagen erfreut sich die Innenstadt hoher Beliebtheit. „Die Pasantenzahlen in der Innenstadt sind gesamt auf positiven Niveau“, erklärte WKO Linz-Stadt Obmann Klaus Schobesberger bei der Präsentation der jüngsten Passantenzahlen.

212.200 Passanten über 15 Jahre wurden in der Landstraße auf Höhe der Mozartkreuzung von 8. bis 13. Oktober 2018 gezählt. Damit bleibt die Landstraße nach dem absoluten Rekord im Jahr 2017 von 245.200 Passanten auf konstant hohem Niveau.

Herrenstraße hat sich besonders gut entwickelt

Besonders gut hat sich die Herrenstraße entwickelt. Nach 25.600 Personen im Jahr 2016 konnten 2017 schon 26.300 und im Jahr 2018 26.500 Personen gezählt werden. Auch in der Hauptstraße in Urfahr konnten mit 48.000 Personen mehr Passanten gezählt werden als im Jahr 2017 (46.600). Frequenzbringer hier ist das Einkaufszentrum Lentia City. „Die stabil hohen Frequenzen beweisen die starke Marktstellung der Innenstadt und dass unser Angebot ein sehr gutes ist“, erklärt Vizebürgermeister und Wirtschaftsreferent Bernhard Baier.

Dennoch dürfe nicht übersehen werden, dass dem Handel noch weitere Herausforderungen wie die Online-Konkurrenz bevorstehen. Deshalb werden die Handelsbetriebe vom Wirtschaftsressort der Stadt Linz sowie dem Land Oberösterreich mit einer regionalen Wirtschaftsförderung und aktiver Einkaufsstraßenbetreuung unterstützt. Leerständen soll künftig durch eine Geschäftsflächenoffensive wieder neues Leben eingehaucht werden.

Online Bestellungen schwächen Handel

Werner Prödl, Obmann des Linzer City Rings appelliert außerdem an die Konsumenten „darüber nachzudenken, ob es wirklich nötig ist alles über das Internet zu kaufen“. Schwächt doch jede der Bestellungen den stationären Handel. Dieser könne mit persönlicher Betreuung und „vielen kleinen Überraschungen“ punkten.