Linzer “Elektra” in packender musikalischer Interpretation

Die Operntragödie “Elektra” von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal hat nach vieljähriger Pause eine Neuinszenierung am Linzer Landestheater erlebt. Die musikalische Seite der Premiere am Samstag im Linzer Musiktheater wurde vom Publikum uneingeschränkt bejubelt, für die Inszenierung gab es dagegen unüberhörbare Ablehnung.

Opern- und Orchesterchef Markus Poschner fügte – nach “Tristan und Isolde” und der “Frau ohne Schatten” – mit dieser Produktion seinem Wirken am Linzer Theater einen weiteren Edelstein hinzu. Das bestens motivierte und hoch professionell aufspielende Bruckner Orchester Linz sowie das makellose Solistenensemble hatten dabei großen Anteil. Die packende, dann wieder auch beklemmende und berührende Musik von Richard Strauss zog das volle Haus spürbar in ihren Bann. Von allen Orchestergruppen muss besonders die Leistung der Blechbläser und des Schlagwerks erwähnt werden. Diese Musik prägt ja mehr als der Text die Oper.

Zu Recht galt der Jubel schlussendlich zuallererst dem Dirigenten und dem Orchester, bevor die Solisten miteinbezogen wurden. Als Elektra entwickelte sich nach anfänglicher Zurückhaltung Miina-Liisa Värelä zu hochdramatischer düsterer Ausdruckskraft und darstellerischer Intensität als Rächerin des Vatermordes. Katherine Lerner gestaltete mit stimmlicher Leidenschaft und intensiver Bühnenpräsenz die von Gewissensbissen und Todesängsten geplagte Gattenmörderin Klytämnestra. In der Partie der Chrysothemis konnte sich Brigitte Geller gegenüber den beiden Heroinnen behaupten. Michael Wagner als profunder Orest und Matthäus Schmidlechner als schriller Ägisth überzeugten ebenso wie die Schar der Mägde und Diener und der Chor des Landestheaters.

Regisseur Michael Schulz siedelt seine Inszenierung ohne besondere Notwendigkeit etwa in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts an und wird dabei von einer bieder wirkenden Bühne (Dirk Becker) und den in die Zeit passenden Kostümen (Renee Listerdal) unterstützt. Der Elektra hätte man freilich statt des voluminösen Schlafmantels ein vorteilhafteres Kostüm gewünscht. Gegenwartsbezüge stellt eine etwas aufgesetzte Disco-Szene mit Klytämnestra und dem Chor her. Und dass Ägisth in einem klapprigen Auto in die Szene geschoben wird, ist halt auch kein neuer Einfall.

Beim Finale der Oper schließlich fließt viel Theaterblut, nach dem Tod von Klytämnestra und Ägisth wird gleich auch die gesamte Dienerschaft einzeln erschossen. Die letzten Takte der ohnehin höchst dramatischen Musik von Richard Strauss hätten das nicht gebraucht. Insgesamt bot der Premierenabend eine packende musikalische Darbietung der Oper in einer zum Teil fragwürdigen Inszenierung.