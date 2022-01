Linzer Ex-Vizebürgermeister der FPÖ geht zu städtischem Unternehmen

Der ehemalige Linzer FPÖ-Vizebürgermeister Markus Hein, der sich im Oktober 2021 aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik zurückzog, wird im Februar in die Geschäftsführung der städtischen Informatik-Dienstleister IKT Linz GmbH einziehen.

In einem Hearing unter fünf Kandidatinnen und Kandidaten habe der 49-Jährige, der Informatik studiert hat, die Jury „mit deutlichem Abstand“ überzeugt, hieß es in einer Aussendung der Stadt am Freitag.

Hein hatte im Frühsommer 2021 eine Gehirnblutung erlitten und war danach sieben Wochen außer Gefecht gesetzt. Dennoch blieb er FPÖ-Spitzenkandidat für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 26. September.

Kurz vor dem Urnengang infizierte er sich mit Corona. Zwei Wochen nach der Wahl und nach Rücksprache mit den Ärzten erklärte er, sich nach zwölf Jahren als Kommunalpolitiker – sechs Jahre davon als Vizebürgermeister – zurückzuziehen.

Mit Heins Wechsel in das städtische Unternehmen wird zugleich die Geschäftsführung erweitert. Begründet wird dies in der Aussendung „mit gestiegenen Anforderungen an die IKT Linz GmbH“.