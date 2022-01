Linzer Flughafen bleibt Kreta treu, Gran Canaria nur Winter-Angebot

Die kalte Jahreszeit und Corona-Beschränkungen fordern ihren Tribut, doch die Hoffnung auf einen halbwegs normalen Sommer steigt. Dazu hat nun auch der Linzer Flughafen sein Sommer-Programm vorgestellt.

Wer vom Hauptstadtflughafen nach Gran Canaria will, der muss dies allerdings noch in der Wintersaison erledigen.

„Gran Canaria ist eine klassische Winterdestination und wird daher auch nur im Winter angeboten“, wird seitens des Flughafens betont. Danach gibt es die bekannten, aber auch sehr beliebten Urlaubsziele.

Antalya, Mallorca, Kreta

Neben Antalya in der Türkei stehen auch wieder Mallorca, das bulgarische Burgas sowie zahlreiche griechische Inseln am Programm. Kalymnos, Karpathos, Korfu, Kos, Kreta (Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag), Rhodos und Zakynthos werden angeboten. Auch das kroatische Brac soll Passagiere anziehen.

Die wohl passagiermäßig kaum aufregende buchhalterische Bilanz des vergangenen Jahres wird erst am Donnerstag veröffentlicht, nicht zuletzt durch die Pandemie schlechte Passagierzahlen wurden in Linz aber bisher immer durch die sehr guten Ergebnisse im Frachtbereich ausgeglichen.

Schlechte Bilanzen

Zahlen aus anderen Bundesländern machen aber wenig Hoffnung. In Salzburg spricht man von einem Totalausfall. Mit nicht ganz 300.000 Passagieren wurde am größten Bundesländerflughafen gerade einmal ein Sechstel der Fluggäste aus Vor-Corona-Zeiten abgefertigt.

In Innsbruck zählte man nur rund 125.000 Passagiere. Das entspricht einem Rückgang von knapp 90 Prozent gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019. Insgesamt besser bilanziert man noch in Graz. Im Bereich der Linienflüge verzeichnete man einen Rückgang um 7,2 Prozent von 184.666 auf 171.344 Passagiere.

Im Charterbereich gab es aber ein Plus von 272 Prozent auf 55.218. Eine Zahl, die Linz mit 51.318 schon im Coronajahr 2020 fast erreicht hatte. Damals hatte man einen Passagierrückgang von rund 88 Prozent zu verkraften. Bevor Linz die Jahreszahlen am Donnerstag bekannt gibt, wird am Mittwoch der Airport Wien Bilanz ziehen.

Von Christoph Steiner