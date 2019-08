Linzer Gebetsraum „zweckwidrig“

Von Manfred Maurer

„Optisch macht das kein gutes Stadtbild“, findet ein Anrainer in der Linzer Lenau- straße. Die Auslage des ehemaligen Modellbaugeschäftes auf Nummer 25 wirkt in der Tat wenig einladend. Die Scheiben zugeklebt mit Styroporplatten, an der Tür kein Hinweis, was sich dahinter verbirgt. Arabische Schriftzeichen schüren Misstrauen von Anwohnern. Einer ärgert sich über verstellte Parkplätze an Freitagen, wenn sich hier Muslime zum Gebet treffen.

Beim Lokalaugenschein erfährt das VOLKSBLATT, dass hier ein Verein „Al Salam“ als Teil der Kultusgemeinde Multikultureller Moscheeeinrichtungen (KMM) aktiv ist. Die KMM lässt schriftliche Fragen allerdings unbeantwortet.

„Durch gegenseitige Unterstützung soll die Integration der verhältnismäßig jungen syrischen Gemeinde in Linz erleichtert werden.“

Auch die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ)), an deren Presseabteilung KMM-Generalsekretär Mohamed Ali verweist, hüllt sich in Schweigen.

Fragen stellte auch die Bau- und Bezirksverwaltung der Stadt Linz — und kam zu diesem Schluss: „Unsere Erhebungen haben ergeben, dass die Räumlichkeiten zweckwidrig als Gebetsraum genutzt werden.“ Es wären Auflagen hinsichtlich der Sicherheit, insbesondere der Ausbildung und Ausleuchtung der Fluchtwege zu erfüllen. Die Eigentümerin habe „die Möglichkeit, um Baubewilligung für Änderung des Verwendungszweckes anzusuchen“, so ein Magistratsvertreter zum VOLKSBLATT.

Die Eigentümerin, die das 200 Quadratmeter große Lokal an den vor allem von Syrern frequentierten Verein vermietet, will alle Auflagen erfüllen und die Kosten für Adaptierungen tragen. Noch am Donnerstag wollte die Dame, die ungenannt bleiben will, beim Magistrat die „Anzeige eines Bauvorhabens“ einbringen. Darin versichert sie auch, dass der Verein darauf abziele, „durch gegenseitige Unterstützung die Integration der verhältnismäßig jungen syrischen Gemeinde in Linz zu erleichtern“.

In den Räumen werde nicht nur gebetet, es würden auch gesellige Treffen veranstaltet und Kindern Sprachunterricht erteilt. Mit den Nachbarn suche man ein gutes Einvernehmen, allerdings seien zu einer Eröffnungsfeier nur wenige der Einladung gefolgt. Und, so versichert die Vermieterin, neue Folien für eine fachgerechte Beklebung der großen Fensterfront lägen bereit, müssten nur noch von einem Fachmann angebracht werden.

Damit es mit den Nachbarn auch optisch klappt…